鉅亨網編譯段智恆 2026-07-17 22:00

儘管 AI 概念股近期遭遇獲利了結賣壓，蘋果 (AAPL-US) 卻持續獲得華爾街看好。滙豐 (HSBC) 周五 (17 日) 將蘋果投資評等由「持有」上調至「買進」，認為公司正迎來營運轉折點，未來可望憑藉代理型人工智慧 (Agentic AI) 與新一代硬體產品，推動新一波換機潮。

AI股跌成一片！華爾街為何逆勢喊買蘋果？(圖：REUTERS/TPG)

滙豐分析師 Nicolas Cote-Colisson 指出，蘋果不僅可避開市場對 AI 基礎建設高額資本支出 (capex) 的爭議，更可善用全球約 25 億台已安裝裝置的龐大生態系，搭配即將全面升級的 Apple Intelligence，釋放 AI 商機。

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他特別看好今年將推出的代理型 AI Siri 數位助理，認為這將補足蘋果在 AI 布局上的不足，並成為帶動產品升級的重要動能。

受此激勵，蘋果盤前股價大致持平，優於科技股整體表現。中國 AI 新創月之暗面 (Moonshot) 發布新一代 AI 模型，引發市場擔憂 AI 競爭加劇，拖累多數科技股走低，但蘋果相對抗跌。

蘋果股價自 6 月底以來已累計大漲逾 20%，近期頻創歷史新高，今年以來更是「美股七雄」(Magnificent Seven)中表現最佳個股。目前市值約 4.89 兆美元，與 AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 約 5.02 兆美元的市值差距持續縮小。

分析師認為，除了 AI 功能升級之外，蘋果今年的硬體產品線同樣值得期待。市場普遍預期，蘋果將於 9 月推出首款摺疊 iPhone，由於產品定位高階，售價可望較現有機型更高，有助抵銷記憶體成本上升帶來的壓力。

Cote-Colisson 因此將蘋果目標價由 260 美元大幅調升至 366 美元，較前一交易日收盤價 333.26 美元仍有約一成上漲空間。他表示，更成熟的 AI 功能搭配近年最具創新性的硬體產品線，有望引爆新一輪換機潮。