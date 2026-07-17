鉅亨網編譯段智恆 2026-07-17 21:00

IBM(IBM-US) 最新財報不僅重挫股價，更讓華爾街開始重新檢視 AI 投資浪潮下的科技產業版圖。市場逐漸意識到，企業 IT 預算並非無限，在 AI 基礎建設支出快速膨脹、記憶體價格飆升之際，傳統企業軟體與 IT 服務正淪為被犧牲的預算項目，也讓科技股的贏家與輸家愈發分明。

AI不是人人都賺！IBM一份財報揭開科技業殘酷真相(圖：REUTERS/TPG)

AI 投資排擠企業 IT 預算

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IBM 本周坦言，公司原先低估企業客戶將 IT 預算大幅轉向人工智慧 (AI) 基礎建設的速度，導致第二季營收遠低於市場預期，消息一出股價單日暴跌 25%，創 1960 年代有紀錄以來最大跌幅，也成為近期 AI 投資熱潮下最具代表性的警訊。

IBM 表示，企業如今優先採購 AI 所需的伺服器、儲存設備及記憶體等硬體，因此壓縮了對傳統企業軟體與 IT 服務的支出。

Zacks Investment Management 首席市場策略師 Brian Mulberry 形容，AI 對科技產業的影響「不是一把扳手，而是一把重錘 (Hammer)」。他指出，市場需求並沒有消失，但企業資本支出(capex) 終究有限，在 AI 投資快速增加後，其他科技產品自然面臨預算排擠。

華爾街認為，IBM 此次財報可能成為科技產業的重要轉折點，反映企業 IT 預算正快速重新分配，AI 基礎設施與資安支出將持續擠壓傳統軟體需求。

軟體股估值面臨重整

彭博產業研究 (Bloomberg Intelligence) 分析師 Anurag Rana 指出，Workday(WDAY-US)、SAP(SAP-US)等企業軟體公司未來也可能面臨相同壓力，而雲端訂單積壓(cloud backlog)、新訂閱銷售等重要營運指標，未來幾季恐低於市場預期。

他表示，市場不會只將 IBM 營收失利視為單一公司的問題，而是可能解讀為 AI 正在改變整個企業軟體市場，進一步壓抑產業估值。

Bloomberg Intelligence 資料顯示，華爾街已連續七周下修軟體與 IT 服務產業獲利預估，目前預估 2027 年獲利成長率降至 16.5%。今年以來，軟體即服務 (SaaS) 指數累計下跌 27%，表現明顯落後那斯達克 100 指數的 15% 漲幅。

除了生成式 AI 可能逐步取代部分企業軟體功能外，記憶體價格暴漲更成為新的壓力來源。隨著 AI 資料中心持續擴建，美光 (MU-US)、Sandisk(SNDK-US) 等記憶體供應商受惠需求激增，價格與股價同步飆升，但企業建置 AI 基礎設施的成本也因此大幅增加，只能進一步壓縮其他 IT 採購預算。

相較之下，資安市場則成為少數受惠者。由於企業擔憂 AI 技術遭駭客濫用，資安需求快速升溫，今年資安類股已大漲 46%，並創下歷史新高。

Franklin Equity 資深投資組合經理 Sara Araghi 表示，如今市場不再把所有軟體公司視為同一類，而是開始明確區分 AI 時代的贏家與輸家。