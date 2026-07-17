AI不是人人都賺！IBM一份財報揭開科技業殘酷真相
鉅亨網編譯段智恆
IBM(IBM-US) 最新財報不僅重挫股價，更讓華爾街開始重新檢視 AI 投資浪潮下的科技產業版圖。市場逐漸意識到，企業 IT 預算並非無限，在 AI 基礎建設支出快速膨脹、記憶體價格飆升之際，傳統企業軟體與 IT 服務正淪為被犧牲的預算項目，也讓科技股的贏家與輸家愈發分明。
AI 投資排擠企業 IT 預算
IBM 本周坦言，公司原先低估企業客戶將 IT 預算大幅轉向人工智慧 (AI) 基礎建設的速度，導致第二季營收遠低於市場預期，消息一出股價單日暴跌 25%，創 1960 年代有紀錄以來最大跌幅，也成為近期 AI 投資熱潮下最具代表性的警訊。
IBM 表示，企業如今優先採購 AI 所需的伺服器、儲存設備及記憶體等硬體，因此壓縮了對傳統企業軟體與 IT 服務的支出。
Zacks Investment Management 首席市場策略師 Brian Mulberry 形容，AI 對科技產業的影響「不是一把扳手，而是一把重錘 (Hammer)」。他指出，市場需求並沒有消失，但企業資本支出(capex) 終究有限，在 AI 投資快速增加後，其他科技產品自然面臨預算排擠。
這種現象也開始反映在股價表現上。Salesforce(CRM-US)、ServiceNow(NOW-US) 等企業軟體龍頭今年股價均重挫約三分之一，躋身標普 500 指數表現最差企業之列；反觀費城半導體指數今年仍累計大漲 68%，即使自 6 月底歷史高點回落近兩成，整體漲幅仍遠遠領先多數軟體股。
華爾街認為，IBM 此次財報可能成為科技產業的重要轉折點，反映企業 IT 預算正快速重新分配，AI 基礎設施與資安支出將持續擠壓傳統軟體需求。
軟體股估值面臨重整
彭博產業研究 (Bloomberg Intelligence) 分析師 Anurag Rana 指出，Workday(WDAY-US)、SAP(SAP-US)等企業軟體公司未來也可能面臨相同壓力，而雲端訂單積壓(cloud backlog)、新訂閱銷售等重要營運指標，未來幾季恐低於市場預期。
他表示，市場不會只將 IBM 營收失利視為單一公司的問題，而是可能解讀為 AI 正在改變整個企業軟體市場，進一步壓抑產業估值。
Bloomberg Intelligence 資料顯示，華爾街已連續七周下修軟體與 IT 服務產業獲利預估，目前預估 2027 年獲利成長率降至 16.5%。今年以來，軟體即服務 (SaaS) 指數累計下跌 27%，表現明顯落後那斯達克 100 指數的 15% 漲幅。
除了生成式 AI 可能逐步取代部分企業軟體功能外，記憶體價格暴漲更成為新的壓力來源。隨著 AI 資料中心持續擴建，美光 (MU-US)、Sandisk(SNDK-US) 等記憶體供應商受惠需求激增，價格與股價同步飆升，但企業建置 AI 基礎設施的成本也因此大幅增加，只能進一步壓縮其他 IT 採購預算。
相較之下，資安市場則成為少數受惠者。由於企業擔憂 AI 技術遭駭客濫用，資安需求快速升溫，今年資安類股已大漲 46%，並創下歷史新高。
Franklin Equity 資深投資組合經理 Sara Araghi 表示，如今市場不再把所有軟體公司視為同一類，而是開始明確區分 AI 時代的贏家與輸家。
儘管 SaaS 類股本益比已降至未來 12 個月約 15 倍，接近歷史低點，也遠低於過去 10 年平均的 53 倍，部分投資人認為估值已具吸引力，但多數華爾街分析師仍保持謹慎，認為仍須等待企業財報證明營運已成功適應 AI 時代，才可能迎來真正的反彈契機。
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