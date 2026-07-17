鉅亨網編譯段智恆
人工智慧 (AI) 晶片熱潮持續推升全球半導體設備需求，也讓荷蘭半導體設備龍頭艾司摩爾 (ASML-US) 業績水漲船高。該公司日前不僅公布優於市場預期的財報，還二度上調全年財測。
不過，相較於亮眼的獲利表現，市場更關注的是艾司摩爾正站在美中 AI 競爭的最前線，一方面仰賴中國這個重要市場，另一方面又必須配合美國日益收緊的出口管制，在商業利益與地緣政治之間維持微妙平衡。
目前中國仍是艾司摩爾的重要營收來源，但華府希望進一步限制中國取得半導體設備，使這家全球唯一極紫外光 (EUV) 微影設備供應商，成為美中科技角力下最具代表性的企業之一。
《CNBC》報導，艾司摩爾財務長達森 (Roger Dassen) 表示，中國市場今年預計將占公司全年淨銷售額約 20%，雖然占比已低於前幾年，但仍是公司不可忽視的重要市場。
財報顯示，今年上半年艾司摩爾來自中國的營收達 29 億歐元，占總營收約 16%，在各市場中僅次於台灣與南韓，高於美國市場，也凸顯中國對全球半導體設備供應商的重要性。
達森指出，中國市場目前的需求與全球人工智慧投資趨勢一致，其中新增需求主要來自邏輯晶片 (Logic) 領域，且多由中國本土企業擴產帶動。
受到荷蘭政府出口管制影響，艾司摩爾目前無法向中國出口最先進的 EUV 微影設備，但仍可銷售部分深紫外光 (DUV) 微影設備，供成熟製程及部分較先進製程使用，因此中國晶圓廠仍持續向艾司摩爾採購相關設備。
Counterpoint Research 研究副總裁 Neil Shah 表示，中國依然是艾司摩爾的重要市場，但公司如今正走在一條地緣政治鋼索上，必須同時兼顧北京、華府以及股東的期待。
Bernstein 資深分析師 David Dai 則預估，未來 24 個月，中國半導體設備支出仍可望維持每年約 10% 的成長，反映中國推動半導體自主化及人工智慧基礎建設的腳步並未放緩。
然而，隨著美中 AI 競爭持續升溫，美國也正醞釀進一步收緊出口限制。
目前中國已無法取得艾司摩爾最先進的 EUV 設備，但華府部分國會議員認為，中國仍可透過 DUV 設備生產部分成熟製程及特定先進晶片，因此希望進一步堵住這項漏洞。
今年稍早，美國國會議員致函國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 及商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)，呼籲加強對中國半導體設備的出口管制。同時，美國國會也提出《MATCH 法案》(Multilateral Alignment of Technology Controls on Hardware Act)，希望與盟友建立一致的出口管制制度，避免中國透過第三國取得關鍵設備。
Leverage Shares 研究員 Sandeep Rao 指出，若《MATCH 法案》最終獲得通過，艾司摩爾的 DUV 設備也可能被納入限制範圍，屆時中國企業恐連成熟製程所需設備都更難取得，艾司摩爾未來幾年的訂單也可能受到影響。
儘管如此，AI 熱潮仍持續帶動全球晶圓廠擴大投資，艾司摩爾憑藉獨家供應 EUV 設備的技術優勢，仍穩居全球先進半導體設備龍頭。不過，在中國需求依舊強勁、美國出口管制不斷升級的情況下，如何兼顧成長動能與各國政策要求，將持續考驗艾司摩爾的平衡能力。