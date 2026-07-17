鉅亨網編譯段智恆 2026-07-17 20:30

不過，相較於亮眼的獲利表現，市場更關注的是艾司摩爾正站在美中 AI 競爭的最前線，一方面仰賴中國這個重要市場，另一方面又必須配合美國日益收緊的出口管制，在商業利益與地緣政治之間維持微妙平衡。

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目前中國仍是艾司摩爾的重要營收來源，但華府希望進一步限制中國取得半導體設備，使這家全球唯一極紫外光 (EUV) 微影設備供應商，成為美中科技角力下最具代表性的企業之一。

中國仍占全年營收兩成 AI 投資持續推升設備需求

《CNBC》報導，艾司摩爾財務長達森 (Roger Dassen) 表示，中國市場今年預計將占公司全年淨銷售額約 20%，雖然占比已低於前幾年，但仍是公司不可忽視的重要市場。

財報顯示，今年上半年艾司摩爾來自中國的營收達 29 億歐元，占總營收約 16%，在各市場中僅次於台灣與南韓，高於美國市場，也凸顯中國對全球半導體設備供應商的重要性。

達森指出，中國市場目前的需求與全球人工智慧投資趨勢一致，其中新增需求主要來自邏輯晶片 (Logic) 領域，且多由中國本土企業擴產帶動。

受到荷蘭政府出口管制影響，艾司摩爾目前無法向中國出口最先進的 EUV 微影設備，但仍可銷售部分深紫外光 (DUV) 微影設備，供成熟製程及部分較先進製程使用，因此中國晶圓廠仍持續向艾司摩爾採購相關設備。

Counterpoint Research 研究副總裁 Neil Shah 表示，中國依然是艾司摩爾的重要市場，但公司如今正走在一條地緣政治鋼索上，必須同時兼顧北京、華府以及股東的期待。

Bernstein 資深分析師 David Dai 則預估，未來 24 個月，中國半導體設備支出仍可望維持每年約 10% 的成長，反映中國推動半導體自主化及人工智慧基礎建設的腳步並未放緩。

美國擬擴大管制 DUV 設備恐成下一個限制目標

然而，隨著美中 AI 競爭持續升溫，美國也正醞釀進一步收緊出口限制。

目前中國已無法取得艾司摩爾最先進的 EUV 設備，但華府部分國會議員認為，中國仍可透過 DUV 設備生產部分成熟製程及特定先進晶片，因此希望進一步堵住這項漏洞。

今年稍早，美國國會議員致函國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 及商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)，呼籲加強對中國半導體設備的出口管制。同時，美國國會也提出《MATCH 法案》(Multilateral Alignment of Technology Controls on Hardware Act)，希望與盟友建立一致的出口管制制度，避免中國透過第三國取得關鍵設備。

Leverage Shares 研究員 Sandeep Rao 指出，若《MATCH 法案》最終獲得通過，艾司摩爾的 DUV 設備也可能被納入限制範圍，屆時中國企業恐連成熟製程所需設備都更難取得，艾司摩爾未來幾年的訂單也可能受到影響。