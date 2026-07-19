鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-19 19:40

外媒報導指出，美國貿易代表辦公室副貿易代表 Rick Switzer 上月在與南韓貿易部長呂翰九的會談中主張，美方應「分得」三星電子與 SK 海力士因全球 AI 晶片需求暴增所獲得的巨額利潤。

《韓國時報》上周四 (16 日) 引述知情人士消息報導，美方邏輯在於美國企業大量採購南韓半導體，對韓企獲利成長有直接貢獻，若南韓國內合作夥伴有權獲利潤分成，美國合作企業亦應享有同等待遇。

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另一名南韓高官也證實美方曾提出類似主張，但未詳述細節。

截至目前，美國貿易代表辦公室、商務部及財政部均未回應或確認相關說法；南韓產業通商資源部官員則表示「不知情」，並稱目前無法就半導體事項發表評論，僅強調產業事務應基於商業合理性推進。

數據顯示，今年上半年南韓半導體出口額達 1924.3 億美元，年增 162.5%，其中對美出口 264 億美元，大增 91.3%，美國市場需求成為韓企獲利關鍵推手。

報導指出，目前美國政府公開關注重點仍為推動韓企擴大在美製造投資，

此前，美國商務部長盧特尼克曾呼籲三星與 SK 海力士在美國興建記憶體廠。