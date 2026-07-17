鉅亨網編譯段智恆 2026-07-17 22:16

蘋果 (AAPL-US) 與輝達 (NVDA-US) 周五 (17 日) 盤中上演全球市值王爭奪戰，蘋果一度超越輝達，短暫登上全球市值最高企業寶座，不過隨後兩家公司市值排名再度互換，顯示市場資金對兩大科技巨頭的評價仍持續拉鋸。

盤中一度，輝達股價下跌約 3%，市值降至約 4.84 兆美元；蘋果則來到約 4.88 兆美元，短暫超越輝達。不過，隨著盤勢震盪，兩家公司排名隨後再度逆轉。

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兩家公司今年股價表現明顯分歧。蘋果今年來已大漲 22%，明顯跑贏大盤，市場看好 Apple Intelligence、代理型人工智慧 (Agentic AI) 及未來產品線布局，加上輕資本支出模式，在企業持續投入 AI 基礎建設之際，更受到投資人青睞。

此外，滙豐 (HSBC) 本周也將蘋果評等調升至「買進」，認為公司 AI 功能持續升級，加上產品線進入近年最具創新性的周期，將成為未來股價的重要催化劑。

相較之下，AI 晶片龍頭輝達今年股價僅上漲約 7%，近期市場資金逐漸轉向 AI 資料中心建設下一階段，聚焦記憶體、儲存及基礎設施等領域，使美光 (MU-US) 與 Sandisk(SNDK-US)等相關個股受惠。