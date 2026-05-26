AI、火箭、電動車一次打包？SpaceX上市前夕 合併特斯拉傳聞再起

鉅亨網編譯許家華 2026-05-27 06:30

隨著馬斯克即將推動旗下太空公司 SpaceX 上市，市場對其更大版圖布局的猜測再度升溫。外界盛傳，馬斯克可能最終將 SpaceX 與特斯拉整合為單一企業，打造橫跨人工智慧、太空、電動車與能源基礎設施的科技巨擘。若成真，馬斯克將掌舵兩家躋身美國市值前十大的企業合體，規模可能直逼甚至超越現有科技巨頭。

（圖：REUTERS/TPG）

根據消息人士透露，SpaceX 預計將於兩周後登陸納斯達克交易所。今年稍早，SpaceX 與馬斯克旗下人工智慧公司 xAI 完成合併後，私募市場估值達到 1.25 兆美元。另一方面，特斯拉 (TSLA-US) 目前市值約為 1.6 兆美元。

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知情人士指出，馬斯克已與部分內部人士討論將兩家公司整合的可能性。一名現任特斯拉員工表示，公司內部多年來一直流傳雙方最終合併的預期，且相關議題在內部已非秘密。另一位接近公司人士則指出，兩家公司在電力供應與運算能力方面面臨共同挑戰，因此合作頻率持續提高。

雖然火箭製造商與電動車公司看似屬於不同產業，但兩家公司業務重心近年均逐步轉向 AI 運算能力、基礎設施與人才競爭。

財務資料顯示，SpaceX 第一季資本支出 (capex) 達 101 億美元，其中超過 75% 投入 AI 相關項目。另一方面，特斯拉在最新財報中表示，今年資本支出預計較去年增加約三倍，總額超過 250 億美元。

創投公司 Theory Ventures 合夥人、前工程師 Tomasz Tunguz 指出，特斯拉必須在車輛有限的電力、散熱與延遲條件下運行高效 AI 系統；SpaceX 則必須解決太空環境中的輻射、熱循環、能源與重量限制問題。雖然技術環境不同，但核心問題高度重疊。

市場關注度升高的另一原因，在於雙方多年來已形成高度交叉持股與資源共享模式。

馬斯克同時擔任兩家公司董事，董事會成員也有明顯重疊。馬斯克弟弟 Kimbal Musk 及創投人士 Ira Ehrenpreis 均身兼兩家公司董事。此外，曾任職於蘋果 (AAPL-US) 的 Charles Kuehmann 目前同時擔任特斯拉與 SpaceX 材料工程副總裁，過去曾參與解決多項重要設計問題。

今年 1 月，特斯拉披露已投資 20 億美元至 xAI，而在 xAI 與 SpaceX 完成合併後，相關持股已轉為 SpaceX 資產。

SpaceX 招股說明書也揭露，公司於 2024 與 2025 年間向特斯拉採購價值 6.97 億美元的 Megapack 大型儲能系統，用於支援 xAI 在田納西州孟菲斯 Colossus 資料中心周邊設施。此外，SpaceX 於 2025 年還斥資 1.31 億美元採購 Cybertruck 車隊，交易價格依照官方建議售價執行。

雙方歷來合作關係亦相當緊密，包括特斯拉出售太陽能設備與汽車零組件給 SpaceX、特斯拉使用 SpaceX 私人飛機，以及 SpaceX 協助開發 Cybertruck 專用特殊合金。

供應鏈整合也愈發明顯。2024 年，輝達 (NVDA-US) 曾依馬斯克要求，將價值 5 億美元 GPU 訂單由特斯拉轉向 xAI。

法律專家指出，SpaceX 與特斯拉若進行合併，反壟斷疑慮可能有限，但股東權益與公司治理問題將成為重大障礙，包括誰成為母公司、換股比例如何制定，以及交易估值如何決定等。

SpaceX 招股文件顯示，馬斯克握有公司約 85% 的投票權。公司同時被列為「控制型公司」，意味 A 類股東不享有一般納斯達克上市企業完整治理保障。

若雙方整合成功，最大受益者可能仍是馬斯克本人。SpaceX 將其薪酬獎勵與兩項目標掛鉤，包括公司市值達 7.5 兆美元，以及在火星建立至少 100 萬人口殖民地。另一方面，特斯拉股東去年批准的新薪酬方案包含 12 階段獎勵，每階段均與市值及營運目標掛鉤。

投資公司 Gerber Kawasaki 執行長 Ross Gerber 先前表示，SpaceX 與特斯拉若完成合併，將有助於馬斯克實現打造單一超級企業的構想，同時更容易取得龐大資金，以便與 Alphabet (GOOGL-US)、其他 AI 巨頭競爭。