鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-27 05:00

美光在美股週二 (26 日) 盤中大漲近兩成，再次刷新歷史新高，總市值也衝破 1 兆美元大關，今年來累計上漲 210%。先前瑞銀將其目標價上調至 1625 美元，較原目標價翻兩倍有餘，為目前投行給出的最高估值。美光上週五 (22 日) 收於 751 美元。

瑞銀認為，AI 熱潮已從根本上重塑了記憶體晶片市場格局。該投行先前給予美光 535 美元目標價，最新目標價較美光上週五收盤價高出約 115%。

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瑞銀資深晶片股分析師 Timothy Arcuri 表示，隨著 AI 持續改變整個記憶體產業，市場應給予美光更為合理的常規估值倍數。

瑞銀此番調整不只上調估值數字，更提出 AI 徹底改變市場對美光估值邏輯的觀點。

以往，美光始終被視為週期型記憶體晶片股，投資人一直擔憂 DRAM、NAND 晶片價格暴漲暴跌的產業特性，但瑞銀認為，AI 帶來的長期需求，大幅提升了產業需求能見度，也讓美光的獲利走勢趨於平穩，週期屬性逐漸弱化。

今年以來，美光已 30 次刷新盤中歷史高點。在美光帶動下，費城半導體指數週二開盤後同樣創下盤中新高。

新目標價也徹底改寫了美光的市值格局。根據《彭博資訊》測算，若美光股價觸及 1625 美元，市值將達約 1.8 兆美元，躋身美國第七大上市公司，僅次於輝達、谷歌、蘋果、微軟、亞馬遜、博通之後，同時超越特斯拉、Meta 及波克夏海瑟威。