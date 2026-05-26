藥明巨諾CEO：中國生技產業未受北京科技審查衝擊
鉅亨網編譯段智恆
中國生技產業近期雖面臨北京加強審查敏感科技交易的氛圍，但中國細胞治療公司藥明巨諾 (JW Therapeutics)(02126-HK) 執行長田豐 (Leo Tian) 周二 (26 日) 表示，目前中國蓬勃發展的製藥產業尚未受到相關政策影響，跨境合作仍維持正常運作。
隨著全球大型藥廠面臨專利到期壓力，近年持續加大對中國研發中藥物的尋找與授權合作力度。市場分析師預估，今年中國生技授權交易 (licensing deals) 規模有望再創新高。
不過，北京近期對敏感科技領域投資的監管明顯升溫。中國上月要求 Meta(META-US) 撤回對 AI 新創 Manus 逾 20 億美元的收購案，原因是官方加強審查美國資金投資中國前沿科技企業，引發市場對外資投資中國科技業風險升高的疑慮。
對此，田豐接受《路透》訪問時表示，藥明巨諾目前營運一切如常，尤其公司在細胞與基因療法 (CGT) 領域的跨境合作，高度依賴國際協作，迄今尚未觀察到政策帶來實質衝擊。
他指出，藥明巨諾仍積極尋求與中國以外企業合作，推進旗下研發產品與技術布局。
藥明巨諾主要股東之一為美國藥廠必治妥施貴寶 (Bristol Myers Squibb)，後者透過旗下全資子公司 Juno Therapeutics 持股。藥明巨諾專注於細胞免疫治療產品研發，被視為中國細胞療法領域的重要企業之一。
《路透》先前曾報導，中國阻止 Meta 收購 Manus 後，可能提高全球投資人投資與中國相關先進科技企業的風險評估，尤其是在 AI 等涉及國安與核心技術的敏感領域。
不過，目前中國生技產業似乎尚未被納入同等強度的監管範圍。市場也持續關注，北京未來是否會進一步擴大對跨境投資與技術合作的審查範圍。
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