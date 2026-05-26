鉅亨網編譯段智恆 2026-05-27 00:17

《彭博》周二 (26 日) 報導，高通 (Qualcomm)(QCOM-US) 傳出與 TikTok 母公司字節跳動 (ByteDance) 達成人工智慧 (AI) 晶片合作協議，將供應用於 AI 資料中心的專用晶片 (ASIC)，成為高通進軍 AI 基礎設施市場的重要突破。消息激勵高通股價周二盤中一度大漲逾 8%，改寫歷史新高。

高通終於追上AI熱潮？TikTok母公司送上大單(圖：REUTERS/TPG)

根據知情人士透露，字節跳動計劃採購數百萬顆高通 AI ASIC 晶片，作為旗下 AI 代理 (AI Agent) 軟體運算基礎的一部分。相關人士指出，這筆交易也將協助字節跳動把已完成設計的自研晶片，進一步推向量產階段。

‌



高通與字節跳動均未對消息發表評論。

報導指出，字節跳動將成為高通 AI ASIC 產品首批大型客戶之一。高通執行長艾蒙 (Cristiano Amon) 先前曾表示，公司正積極為 AI ASIC 產品尋找客戶，並透露已與多家企業展開接洽。雖然當時未公開合作對象，但相關發言已帶動高通股價出現一波漲勢。

市場認為，此次與字節跳動合作，對高通而言具有重要戰略意義，不僅取得高用量客戶，也有助其切入成長最快的 AI 基礎設施市場。

目前高通晶片主要透過台積電 (2330-TW)(TSM-US) 等合作夥伴代工。報導指出，只要高通 AI 晶片性能仍符合美國對中國 AI 晶片出口限制門檻，相關生產合作就不會違反現行規範。

另一方面，字節跳動近期持續加碼 AI 布局。根據《南華早報》稍早報導，字節跳動今年已將 AI 基礎設施預算提高 25%，達到人民幣 2,000 億元。

旗下 AI 聊天機器人「豆包」(Doubao) 去年大部分時間都是中國下載量最高的 AI 聊天機器人之一，被視為 OpenAI ChatGPT、Anthropic Claude 與 Google Gemini 的重要中國競爭對手。