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美國5月消費者信心下滑 高油價加劇生活成本焦慮

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電

美國 5 月消費者信心小幅下滑，反映中東戰事推升油價與生活成本後，民眾對通膨與經濟前景的憂慮仍持續升高。不過，在就業市場尚稱穩定與股市維持高檔帶動下，美國家庭對未來景氣與收入展望仍出現部分改善。

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美國5月消費者信心下滑 高油價加劇生活成本焦慮(圖：REUTERS/TPG)

美國經濟評議會 (The Conference Board) 周二 (26 日) 公布，5 月消費者信心指數下滑 0.7 點至 93.1，低於前月上修後的 93.8，但優於市場預估的 92。


(圖：ZeroHedge)
美國 5 月消費者信心小幅下滑。(圖：ZeroHedge)

其中，反映當前商業與就業環境評估的「現況指數」下跌 3.2 點至 121.2，創三個月低點；反映未來 6 個月景氣、就業與所得預期的「預期指數」則上升至 74.4，創今年新高，也是 2025 年 12 月以來最高水準。

經濟評議會首席經濟學家彼得森 (Dana Peterson) 表示，中東戰爭帶來的通膨衝擊持續升溫，是拖累 5 月消費者信心的主因。她指出，消費者對目前商業環境與就業市場的評價較前月轉弱，但對未來半年景氣與勞動市場展望則略有改善。

(圖：ZeroHedge)
中東戰爭帶來的通膨衝擊持續升溫。(圖：ZeroHedge)
油價與生活成本壓力升高 近三分之二民眾開始縮減支出

報告顯示，約三分之二受訪者表示，已因物價上漲而開始減少支出。許多民眾坦言，近期已開始減少購買商品、延後大型消費，或改買較便宜替代品。

近期油價攀升被視為低收入家庭面臨的最大壓力之一。雖然目前美國整體勞動市場仍相對穩定，大規模裁員現象尚未出現，但消費者對生活成本的焦慮正持續升高。

受訪者對價格、油氣成本以及地緣政治衝突的提及頻率，已連續第二個月增加，顯示中東戰事對通膨的外溢效應，正在直接影響美國家庭消費信心。

密西根大學上周公布的另一項消費者信心調查也顯示，美國 5 月消費者信心降至歷史低點，長期通膨預期顯著惡化，民眾對個人財務狀況看法同步轉差。

不過，經濟評議會調查顯示，消費支出目前仍具韌性，部分原因來自退稅資金挹注。

股市高檔支撐信心 民眾對未來景氣仍抱部分期待

儘管消費者對當前經濟感受惡化，但對未來就業與股市表現的期待仍有所支撐。報告顯示，預期未來一年股市上漲的受訪者比例接近 55%，創 2024 年底以來最高水準。市場認為，美股維持高檔表現，可能有助改善部分家庭的財富效應與收入預期。

此外，預期未來半年工作機會增加的受訪者也有所上升。不過，認為「工作很多」的民眾比例降至 2021 年以來最低，而認為「工作難找」的比例也同步下降，反映就業市場雖降溫，但尚未明顯惡化。

(圖：ZeroHedge)
調查顯示，民眾認為就業市場雖降溫，但尚未明顯惡化。(圖：ZeroHedge)

從族群觀察，35 至 54 歲族群信心略有改善，但年輕與高齡族群信心則普遍下滑。高收入家庭信心相對穩健，共和黨支持者仍是最樂觀群體，而無黨派人士則是唯一信心較前月改善的政治族群。

彭博經濟學家 Stuart Paul 指出，美國消費者信心在 5 月持續惡化，反映勞動市場與商業環境轉弱，但目前尚未看到消費者出現大規模「提前搶購」行為。


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