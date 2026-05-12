鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-13 01:00

美國參議院周二 (12 日) 以 51 票贊成、45 票反對，正式確認華許 (Kevin Warsh) 出任聯準會 (Fed) 理事，取得為期 14 年的理事任期，也為他接棒鮑爾 (Jerome Powell) 成為下一任 Fed 主席跨出關鍵一步。參議院同日也啟動華許出任 Fed 主席的後續確認程序，最快將於周三 (13 日) 進行最終表決，而鮑爾主席任期預計本周五 (15 日) 屆滿。

鮑爾倒數交棒！華許闖過參院第一關 Fed主席表決最快明天登場(圖：REUTERS/TPG)

此次表決大致依政黨立場分裂，僅賓州民主黨參議員費特曼 (John Fetterman) 倒戈支持華許，與共和黨站在同一陣線。

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現年華許具律師、金融業與前 Fed 理事背景，若順利通過主席任命，將在 Fed 政治獨立性面臨近年最大壓力之際接掌美國央行。川普政府近月持續施壓 Fed 降息，希望藉寬鬆貨幣政策支撐美國經濟與市場信心，但隨著伊朗戰事推升油價、食品與住房成本上揚，美國 4 月通膨再度升溫，也讓 Fed 短期內降息難度明顯提高。

市場目前甚至開始重新押注升息風險。利率期貨顯示，投資人正反映 Fed 在今年底前升息 1 碼的機率約達三分之一。Fed 目前基準利率區間維持在 3.50% 至 3.75%。

華許在提名聽證會上多次強調，若正式接掌 Fed，將維持貨幣政策獨立性，不受政治力量左右。不過民主黨人對此普遍抱持懷疑。

參院銀行委員會民主黨領袖華倫 (Elizabeth Warren) 先前曾直指華許是川普的「政治傳聲筒」，並質疑他是否能真正捍衛央行獨立性。民主黨人也持續批評川普政府近期一連串對 Fed 施壓行動，包括試圖撤換 Fed 理事庫克(Lisa Cook)，以及支持司法部調查鮑爾主導的 Fed 總部翻修超支案。

儘管司法部近期已宣布終止相關調查，但主導案件的檢察官表示，不排除未來重新啟動調查。

值得注意的是，鮑爾也已表態，在主席任期結束後將罕見留任 Fed 理事，以因應他所稱「一連串威脅 Fed 獨立性的法律攻擊」。

華許則已提前釋出改革方向，主張 Fed 應進行「體制轉型」，包括縮減資產負債表、強化與財政部在非貨幣政策上的協調，並認為這將有助於未來降低政策利率。