鮑爾倒數交棒！華許闖過參院第一關 Fed主席表決最快明天登場
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美國參議院周二 (12 日) 以 51 票贊成、45 票反對，正式確認華許 (Kevin Warsh) 出任聯準會 (Fed) 理事，取得為期 14 年的理事任期，也為他接棒鮑爾 (Jerome Powell) 成為下一任 Fed 主席跨出關鍵一步。參議院同日也啟動華許出任 Fed 主席的後續確認程序，最快將於周三 (13 日) 進行最終表決，而鮑爾主席任期預計本周五 (15 日) 屆滿。
此次表決大致依政黨立場分裂，僅賓州民主黨參議員費特曼 (John Fetterman) 倒戈支持華許，與共和黨站在同一陣線。
現年華許具律師、金融業與前 Fed 理事背景，若順利通過主席任命，將在 Fed 政治獨立性面臨近年最大壓力之際接掌美國央行。川普政府近月持續施壓 Fed 降息，希望藉寬鬆貨幣政策支撐美國經濟與市場信心，但隨著伊朗戰事推升油價、食品與住房成本上揚，美國 4 月通膨再度升溫，也讓 Fed 短期內降息難度明顯提高。
市場目前甚至開始重新押注升息風險。利率期貨顯示，投資人正反映 Fed 在今年底前升息 1 碼的機率約達三分之一。Fed 目前基準利率區間維持在 3.50% 至 3.75%。
華許在提名聽證會上多次強調，若正式接掌 Fed，將維持貨幣政策獨立性，不受政治力量左右。不過民主黨人對此普遍抱持懷疑。
參院銀行委員會民主黨領袖華倫 (Elizabeth Warren) 先前曾直指華許是川普的「政治傳聲筒」，並質疑他是否能真正捍衛央行獨立性。民主黨人也持續批評川普政府近期一連串對 Fed 施壓行動，包括試圖撤換 Fed 理事庫克(Lisa Cook)，以及支持司法部調查鮑爾主導的 Fed 總部翻修超支案。
儘管司法部近期已宣布終止相關調查，但主導案件的檢察官表示，不排除未來重新啟動調查。
值得注意的是，鮑爾也已表態，在主席任期結束後將罕見留任 Fed 理事，以因應他所稱「一連串威脅 Fed 獨立性的法律攻擊」。
華許則已提前釋出改革方向，主張 Fed 應進行「體制轉型」，包括縮減資產負債表、強化與財政部在非貨幣政策上的協調，並認為這將有助於未來降低政策利率。
若參議院本周完成主席任命，Fed 預計 6 月 16 日至 17 日舉行的下一次利率決策會議，將很可能成為華許首次以 Fed 主席身分主持的政策會議，市場也將密切關注他上任後的政策風格與對通膨的最新態度。
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