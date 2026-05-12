鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-12 21:23

美國運動服飾品牌安德瑪 (Under Armour) 周二 (12 日) 發布疲弱財測，預估新一年度營收將再度下滑、獲利也遠低於華爾街預期，顯示執行長普蘭克 (Kevin Plank) 主導的轉型計畫仍面臨挑戰。此外，公司也警告，中東戰事今年將額外帶來約 3,500 萬美元成本壓力，消息拖累股價盤前一度重挫 17%。

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展望未來，普蘭克表示，2027 會計年度營收預估將小幅下滑，與市場原先預期約成長 1.6% 明顯落差。根據 LSEG 彙整數據，分析師平均原估安德瑪全年營收可達 50.5 億美元，並恢復成長。

獲利展望同樣令人失望。公司預估全年經調整後每股盈餘介於 8 至 12 美分，遠低於市場預估的 23 美分；經調整後營業利益預估落在 1.4 億至 1.6 億美元之間，其中包含潛在關稅退稅約 7,000 萬美元利益，但同時也納入中東衝突帶來約 3,500 萬美元額外成本。

財報公布後，安德瑪股價盤前一度重挫 17%，稍早跌幅仍維持約 14%。儘管該股今年截至周一累計仍上漲約 22%，優於標普小型股 600 指數同期約 14% 的漲幅，但疲弱展望明顯打擊市場信心。

安德瑪已連續 3 年面臨營收下滑壓力，創辦人普蘭克於 2024 年重返執行長職位後，持續推動品牌重整，聚焦縮減產品線、減少折扣促銷，並提高訓練、跑步與團隊運動等核心品類的高單價商品比重。

普蘭克周二表示，公司正持續精簡營運架構，並提高執行效率與內部責任制，希望進一步改善獲利能力。