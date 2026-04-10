鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-10 21:45

美股主要指數周五 (10 日) 開盤走高，延續近期反彈走勢。市場在美國 3 月通膨數據大致符合預期下，對通膨升溫的疑慮暫時緩解，同時持續關注美伊為期兩周的停火協議穩定性，以及本周末即將展開的談判進展。標普 500 指數與那斯達克指數同步上揚，並有望錄得自 5 月以來最佳單周表現，顯示市場情緒偏向審慎樂觀。

截稿前，道瓊工業指數跌近 130 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲近 90 點或近 0.4%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數漲逾 1.8%。台積電 ADR 漲近 2.6%。

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最新公布的美國消費者物價指數 (CPI) 顯示，3 月物價較 2 月上升 0.9%，年增率升至 3.3%，創 2024 年以來最大升幅，反映中東戰事推升能源價格的影響。不過，扣除食品與能源的核心 CPI 僅月增 0.2%，顯示基礎通膨壓力仍相對溫和，帶動股市反彈。

在數據公布後，美股主要指數早盤上漲，顯示投資人對通膨升溫仍在可控範圍內的解讀偏向正面。相較之下，美國公債與美元走勢變動不大，顯示市場整體反應相對克制。

投資人同時密切關注地緣政治發展，尤其是美國與伊朗之間的停火是否能維持。美國總統川普要求伊朗重新開放荷姆茲海峽，以確保能源運輸順暢；與此同時，以色列與真主黨仍持續交火，為局勢增添不確定性。

美國與伊朗代表團預計將於周六 (11 日) 在巴基斯坦舉行會談，試圖將目前的停火安排轉化為長期和平協議。荷姆茲海峽的航運狀況仍是談判焦點之一。儘管雙方已達成停火，但該戰略水道的通行量尚未明顯恢復，船東普遍仍在觀望相關政策與安全情勢的進一步明朗化。

整體而言，市場在通膨數據與地緣政治消息交織下，呈現審慎樂觀態度，短期走勢仍將取決於通膨壓力是否持續升溫，以及美伊談判能否帶來實質進展。

截至台北時間周五（10 日）21 時許：

焦點個股：

Lumentum(LITE-US) 盤前股價下跌 1.24%，至每股 883.03 美元

Lumentum Holdings 與 Coherent(CHOR-US) 盤前走強。Lumentum 股價上漲約 5%，主因執行長向彭博表示，在人工智慧需求帶動下，公司光學與光子產品訂單已排至 2027 年。另一家光子公司 Coherent 股價亦上漲約 4%。兩家公司皆獲輝達投資，市場看好其受惠 AI 基礎建設擴張。

CoreWeave(CRWV-US) 盤前股價上漲 3.87%，至每股 95.56 美元

CoreWeave 盤前上漲逾 4.5%，公司宣布與 Anthropic 簽署多年期合作協議，將支援其 Claude 模型運算需求。相關算力預計將於今年稍晚上線，顯示 AI 基礎設施需求持續升溫。

ServiceNow(NOW-US) 盤前股價下跌 3.76%，至每股 86.43 美元

ServiceNow 盤前下跌約 1.5%，主因瑞銀將其評等自「買進」下調至「中立」。瑞銀指出，雖然 ServiceNow 先前被認為在 AI 轉型中具相對優勢，但對該公司適應 AI 時代的信心已有所減弱。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月 CPI 年增率報 3.3%，預期 3.4%，前值 2.4%

美國 3 月 CPI 月增率報 0.9%，預期 1.0%，前值 0.3%

美國 3 月核心 CPI 年增率報 2.6%，預期 2.7%，前值 2.5%

美國 3 月核心 CPI 月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.2%

美國密大 4 月消費者信心指數預期 51.6，前值 53.3

華爾街分析：

美伊衝突的最終走向根本不在戰場上？市場研究公司首席策略師 Dhaval Joshi 指出，一個特定的市場門檻可能決定美伊衝突的走向：股票和債券價格合計下跌 12%-15%。據他所述，這一水準代表了美國總統川普在當前伊朗衝突和去年關稅戰中的「崩潰點」。