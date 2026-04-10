鉅亨網編譯段智恆 2026-04-10 20:01

隨著伊朗戰事推升能源價格、加劇市場波動，原本被視為美股多頭重要支撐的散戶投資人，近期態度出現轉變，開始轉為逢高減碼，顯示對反彈行情的持續性抱持懷疑。

以本周三為例，在美伊停火消息帶動下，標普 500 指數大漲並創下 3 月以來新高，避險基金被迫回補空單、推升漲勢。然而，相較機構投資人積極追價，散戶並未跟進，反而選擇在上漲過程中調節持股。

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摩根大通 (JPM-US) 指出，當日散戶一度以一年來最快的盤中速度淨賣出 ETF，行為明顯偏離過去「逢低買進」的慣性。截至收盤，散戶在 ETF 的持倉降至逾 10 個月低點，並持續從個股撤出資金。該行策略師 Arun Jain 表示，散戶部位顯示市場對此波反彈缺乏信心。

這一轉變也反映近幾周逐漸形成的趨勢，即散戶從過去積極「買跌」的操作，轉為跳過回檔、逢高賣出，整體配置趨於保守。相較去年因關稅動盪引發的急跌行情，當時市場恐慌情緒高漲，吸引投資人積極進場撿便宜，如今類似動能已明顯減弱。

Citadel Securities 的數據亦顯示，上周標普 500 創下今年以來最佳單周表現期間，散戶卻罕見成為美股與選擇權的淨賣方。自 2020 年以來，類似情況僅出現 18 次。不過該機構也指出，這種行為有時可能預示短期反彈契機。

摩根大通統計顯示，4 月 2 日至 8 日當周散戶淨流入金額為 48 億美元，低於過去 12 個月平均的 68 億美元，主要受到個股持續遭拋售及 ETF 需求疲弱拖累，反映整體風險偏好降溫。

Citadel Securities 策略師 Scott Rubner 認為，近期資金動向顯示現股與選擇權市場已出現初步的「投降式賣壓」。Etoro USA Securities 投資分析師 Bret Kenwell 則指出，與去年市場重挫時出現的「血流成河」恐慌情境不同，本次回檔缺乏足夠誘因吸引投資人進場，降低了逢低布局的吸引力。