鉅亨網編譯段智恆 2026-04-10 19:34

根據《路透》報導，美國國際貿易法院周五 (10 日) 將審理川普政府對全球進口商品課徵 10% 關稅的合法性。該措施自 2 月 24 日生效以來，引發多州政府與企業強烈反彈，認為此舉繞過最高法院先前裁定，恐違反現行法律授權範圍。

本案由 24 個以民主黨執政為主的州政府，以及兩家中小企業共同提告，要求法院阻止新關稅實施。位於紐約的美國國際貿易法院將由三名法官組成合議庭，預計於美東時間上午 10 時開庭審理，聽取雙方辯論。

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川普在第二任期內持續將關稅作為對外政策核心工具，並主張總統擁有廣泛權力，可在未經國會同意下直接課徵關稅。白宮方面則辯稱，全球性關稅是因應長期貿易逆差的合法手段，理由在於美國進口規模長期高於出口，對經濟造成壓力。

此次關稅措施是依據 1974 年《貿易法》第 122 條實施，該條文允許政府在「重大且嚴重的國際收支失衡」或為防止美元即將大幅貶值時，於最長 150 天內對進口商品課徵最高 15% 關稅。

不過，提告方主張，第 122 條的授權原意僅限於短期貨幣危機的緊急應對，並不適用於長期存在的貿易逆差。他們指出，日常貿易失衡並不符合「國際收支失衡」的經濟定義，質疑政府擴張解釋法律，已逾越權限。

值得注意的是，川普是在 2 月 20 日宣布此項關稅措施，而同一天，美國最高法院才剛裁定，川普先前依據《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 所課徵的大部分關稅無效，認定該法並未賦予總統如此廣泛的關稅權限。外界普遍認為，此次新措施是試圖改以不同法律依據延續關稅政策。