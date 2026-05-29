AI改寫景氣循環 全球半導體設備龍頭：產業正迎史上最強榮景
鉅亨網編輯林羿君
半導體設備龍頭應用材料 (AMAT-US) 執行長迪克森（Gary Dickerson）表示，在人工智慧（AI）需求加速成長的帶動下，半導體產業正迎來他認為史上最強勁的黃金時期。
迪克森周四 (28 日) 在 CNBC 財經節目《瘋狂錢潮》（Mad Money）上指出，不論是對整體半導體產業、還是應用材料而言，這都是歷史上最美好的時刻，因為 AI 正在驅動驚人的運算需求。
應用材料是製造先進半導體所需設備的關鍵供應商之一。其他同屬半導體前段設備陣營的指標大廠還包括科林研發 (LRCX-US) 與科磊 (KLAC-US) 。
雖然這類設備商的知名度不及輝達 (NVDA-US) 等晶片設計巨頭，或台積電 (2330-TW) 等晶圓代工龍頭，但它們卻是半導體產業鏈中不可或缺的關鍵齒輪。
隨著客戶爭相建置更多 AI 基礎設施，應用材料的未來需求能見度極高。儘管其股價在過去一年內已飆升約 178%，但迪克森強調這股成長動能還遠未結束。
他表示，公司的財務指引預估未來將有爆發性的成長，且這波產業轉折點，將會延續非常長的時間。
針對市場擔憂半導體產業可能重蹈傳統景氣循環、暴漲暴跌的覆轍，迪克森予以駁斥。他主張在 AI 時代，市場需求已變得更具韌性且更容易預測。
他進一步說明，就公司的業務狀況來看，接單能見度確實前所未有，目前與客戶的討論焦點，甚至已經直接鎖定在 2027 年與 2028 年的需求。
為了跟上這波成長步伐，迪克森表示應用材料已在營運與供應鏈方面挹注鉅資。他指出，公司對營運進行了大規模投資，基本上已將產能提升一倍，然而即便如此，市場需求依然持續攀升。
他深信，隨著 AI 需求不斷擴大，進而帶動對更先進晶片及其製造設備的需求，長期的成長契機依然十分龐大。
迪克森補充道，AI 將顛覆每一個產業，這也是我們此生所見最具變革性、賦能最強大的創新技術。
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