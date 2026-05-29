鉅亨網編輯林羿君 2026-05-29 16:10

AI改寫景氣循環 全球半導體設備龍頭：產業正迎史上最強榮景。(圖:REUTERS/TPG)

迪克森周四 (28 日) 在 CNBC 財經節目《瘋狂錢潮》（Mad Money）上指出，不論是對整體半導體產業、還是應用材料而言，這都是歷史上最美好的時刻，因為 AI 正在驅動驚人的運算需求。

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隨著客戶爭相建置更多 AI 基礎設施，應用材料的未來需求能見度極高。儘管其股價在過去一年內已飆升約 178%，但迪克森強調這股成長動能還遠未結束。

他表示，公司的財務指引預估未來將有爆發性的成長，且這波產業轉折點，將會延續非常長的時間。

針對市場擔憂半導體產業可能重蹈傳統景氣循環、暴漲暴跌的覆轍，迪克森予以駁斥。他主張在 AI 時代，市場需求已變得更具韌性且更容易預測。

他進一步說明，就公司的業務狀況來看，接單能見度確實前所未有，目前與客戶的討論焦點，甚至已經直接鎖定在 2027 年與 2028 年的需求。

為了跟上這波成長步伐，迪克森表示應用材料已在營運與供應鏈方面挹注鉅資。他指出，公司對營運進行了大規模投資，基本上已將產能提升一倍，然而即便如此，市場需求依然持續攀升。

他深信，隨著 AI 需求不斷擴大，進而帶動對更先進晶片及其製造設備的需求，長期的成長契機依然十分龐大。