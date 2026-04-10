鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-10 20:35

美國 3 月通膨明顯升溫，反映伊朗戰事推升能源價格的衝擊。美國勞工統計局 (BLS) 周五 (10 日) 公布數據顯示，3 月消費者物價指數 (CPI) 月增 0.9%，創 2022 年 6 月以來最大升幅；年增率則升至 3.3%，較 2 月的 2.4% 明顯攀升，並創 2024 年以來新高。數據大致符合市場預期，但顯示能源價格飆升已快速傳導至整體物價。

油價飆出通膨！美3月CPI月升0.9%創近4年最大增幅 Fed降息預期承壓(圖：REUTERS/TPG)

3 月消費者物價指數 (CPI) 月增 0.9%，創 2022 年 6 月以來最大升幅。(圖：ZeroHedge)

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標普 500 期貨在數據公布後仍維持漲勢，美元則走弱，顯示市場對通膨升溫反應相對冷靜。市場普遍解讀，此次通膨上行主要來自能源價格的短期衝擊，而非需求面全面轉強。

市場預估 Fed 今年可能不會降息。(圖：芝商所 FedWatch 工具)

能源價格飆升推動通膨 汽油貢獻大宗

BLS 指出，汽油價格大幅上漲是推動 3 月 CPI 攀升的主要因素，約占整體月增幅的三分之二至四分之三，為 1967 年以來最大單月漲幅之一。隨著美國與以色列對伊朗戰事升溫，全球原油價格已上漲逾 30%，全美平均汽油價格也時隔三年再度突破每加侖 4 美元。

汽油價格大幅上漲是推動 3 月 CPI 攀升的主要因素。(圖：ZeroHedge)

分析指出，此波通膨升溫主要反映油價衝擊的即時效應，未來仍可能透過多項管道擴散至其他物價項目，包括柴油成本上升推高運輸費用、航空燃油價格帶動機票上漲，以及肥料價格上揚進一步墊高食品成本。有分析預估，肥料成本對食品價格的影響可能需長達一年時間才會完全反映。

汽油價格約占整體月增幅的三分之二至四分之三，為 1967 年以來最大單月漲幅之一。(圖：ZeroHedge)

儘管如此，3 月非能源項目的價格表現相對溫和。扣除食品與能源的核心 CPI 月增 0.2%，低於市場預期，顯示基礎通膨壓力仍未明顯失控。

3 月核心通膨表現溫和，顯示基礎通膨壓力仍未明顯失控。(圖：ZeroHedge)

其中，核心商品價格連續第二個月僅小幅上升 0.1%，二手車價格則連續第四個月下跌；服務類價格 (不含能源) 月增 0.2%，其中機票價格上漲 2.7%，住房成本則上升 0.3%。

核心通膨溫和 市場押注政策路徑分歧

整體而言，核心通膨數據表現相對溫和，使市場對通膨前景出現分歧。一方面，能源價格帶動整體通膨快速升溫，短期年化數據顯著走高；另一方面，核心物價未出現明顯加速，甚至低於預期，顯示價格壓力尚未全面擴散。

市場人士指出，與 2 月數據相比，3 月 CPI 已完整反映伊朗戰事對能源價格的衝擊，但未來數月仍需觀察「次級效應」是否逐步滲透至核心通膨。部分經濟學家預期，4 月起核心通膨可能因能源相關成本傳導而進一步上升。

通膨升溫也削弱市場對降息的預期。利率期貨顯示，投資人目前預期 2026 年降息機率有限，部分經濟學家甚至認為聯準會 (Fed) 可能需重新評估政策立場。Fed 上月會議紀錄亦顯示，部分官員已開始關注通膨再度升溫風險，甚至不排除必要時升息的可能性。