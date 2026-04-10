鉅亨網編譯段智恆 2026-04-11 00:30

美國總統川普周五 (10 日) 在自家社群平台發文力挺數據分析公司 Palantir(PLTR-US)，稱其具備「強大作戰能力」，但市場反應冷淡，該股本周累計重挫約 14%，顯示投資人對 AI 類股前景仍趨保守。

川普喊多也救不了？Palantir股價跌勢未止 市場反應冷淡(圖：REUTERS/TPG)

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川普在貼文中表示，Palantir Technologies 在戰場應用上展現出優異能力，並呼籲外界「問問敵人就知道」。Palantir 近年受惠於美國對伊朗軍事行動，其 AI 驅動的 Maven Smart System 據傳被用於中東地區目標辨識，帶動股價在 2 月戰事爆發後一度上揚。

圖：川普 Truth Social

不過，隨著近期軟體類股普遍承壓，加上中東局勢持續，Palantir 股價本周出現明顯回落。儘管川普公開背書，未能扭轉市場賣壓，顯示資金對 AI 題材的熱度有所降溫。

該公司執行長卡普 (Alex Karp) 長期支持美國國防體系，主張為軍方提供最先進技術。雖然他過去曾批評川普，並捐款支持前總統拜登，但近來已轉向支持現任政府政策。Palantir 目前持有多項政府合約，包括與五角大廈及美國移民暨海關執法局的合作。

此外，Palantir 與 AI 公司 Anthropic 亦存在業務關聯，後者近期因對其技術在軍事與監控用途上的限制立場，遭美國國防部列入黑名單。Palantir 目前仍在其平台上使用 Anthropic 模型，儘管 Karp 上月曾表示將逐步淘汰相關技術，但尚未實際執行。

知名放空投資人貝瑞 (Michael Burry) 近期再度對 Palantir 表達質疑。他在已刪除的貼文中指出，Anthropic 正逐步侵蝕 Palantir 的市場地位，並持續看空該股。Burry 周五再度表示，儘管短期股價可能反彈，但他仍持有看跌部位，認為公司基本面價值遠低於目前約 127 美元的股價水準。