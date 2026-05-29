寶成 2025 年全年營收 2514 億元，毛利率 23.12%，年減 1.58 個百分點，2025 年稅後純益 120.68 億元，年減 24.7%，每股純益 4.1 元。寶成指出，在製鞋業務上，公司將繼續強化產能調度的靈活性與多元化，加速推動數位轉型與智慧製造。

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寶成指出，2025 年全球總體經濟依然存在多重挑戰，尤其對等關稅的不確定性衝擊國際貿易秩序，進一步影響終端消費動能。寶成工業持續強化經營韌性，全年鞋類產品出貨雙數雖較 2024 年小幅下滑，然得益於產品組合優化，平均售價穩定成長，鞋類製造業務仍為合併營收主要來源，占比增至 70%，顯示營運基礎持續穩固。

因應全球供應鏈格局之結構性轉變，寶成工業除不斷提升生產效率外，亦強化各地產能配置彈性，並持續投入產品開發資源，致力深化與品牌客戶之策略合作關係。同時，穩步推進中長期產能布局，以支持營運的長遠發展需求。