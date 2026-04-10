全球手機出貨下滑 蘋果逆勢登第一季龍頭
鉅亨網編譯段智恆
根據《路透》報導，市場研究機構 Counterpoint Research 周五 (10 日) 指出，儘管全球智慧型手機出貨量在 2026 年第一季下滑，蘋果 (AAPL-US) 仍逆勢成長，並首度在第一季拿下全球出貨龍頭地位，顯示高階機種需求與品牌優勢仍具支撐力。
報告顯示，2026 年第一季全球智慧型手機出貨量較去年同期下滑 6%，主要受到記憶體元件供應吃緊影響，加上中東局勢緊張壓抑消費信心，使整體市場需求轉弱。
在此背景下，蘋果第一季出貨量仍年增 5%，以 21% 的市占率居冠，為歷來首次在第一季登上全球智慧型手機市場龍頭。Counterpoint 指出，蘋果成長主要來自高階產品定位、垂直整合供應鏈，以及在中國市場的強勁表現。
數據顯示，蘋果在 2026 年前九周於中國的智慧型手機銷售大幅成長 23%，成為推動整體出貨的重要動能之一。
相較之下，三星電子出貨量年減 6%，市占率為 20%，排名第二。報告指出，Galaxy S26 上市時程延後，加上入門機種需求疲弱，拖累整體銷量表現。
小米 (01810-HK) 則維持第三名，市占率為 13%，但在前五大品牌中出貨跌幅最大，顯示市場競爭壓力仍在升高。
Counterpoint 分析師指出，整體出貨量下滑，主要與記憶體廠商將資源優先配置至 AI 資料中心有關，進而壓縮消費性電子供應，對智慧型手機市場形成壓力。
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