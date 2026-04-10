全球手機出貨下滑 蘋果逆勢登第一季龍頭

根據《路透》報導，市場研究機構 Counterpoint Research 周五 (10 日) 指出，儘管全球智慧型手機出貨量在 2026 年第一季下滑，蘋果 ( AAPL-US ) 仍逆勢成長，並首度在第一季拿下全球出貨龍頭地位，顯示高階機種需求與品牌優勢仍具支撐力。

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在此背景下，蘋果第一季出貨量仍年增 5%，以 21% 的市占率居冠，為歷來首次在第一季登上全球智慧型手機市場龍頭。Counterpoint 指出，蘋果成長主要來自高階產品定位、垂直整合供應鏈，以及在中國市場的強勁表現。