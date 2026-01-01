本月不動了？債市定價轉向 Fed降息改看6月
鉅亨網編譯段智恆
根據《彭博》周五 (9 日) 報導，美國最新公布的就業數據，使市場幾乎完全排除聯準會 (Fed) 本月降息的可能性。隨著去年 12 月失業率降幅優於預期，美國公債價格走低、殖利率全面走揚，交易員將下一次降息時點延後至年中，顯示 Fed 短期內將維持觀望立場。
失業率下滑壓抑降息預期 交易員押 6 月才動
去年 12 月就業報告公布後，美國公債價格下跌，帶動各天期殖利率最多上揚約 3 個基點。交易員幾乎完全撤回對 Fed 本月降息的押注，並維持全年兩次降息的預期，首度行動時間點落在年中。
市場人士指出，失業率下降為 Fed 按兵不動提供正當性。Natixis North America 美國利率策略主管 John Briggs 表示，Fed 更關注失業率走勢，而非非農數據短期波動，這使得最新就業報告對債市而言略偏利空。
PGIM Fixed Income 首席投資策略師 Robert Tipp 也指出，Fed 目前接近中性利率區間上緣，政策影響力有限，因此有條件選擇「跳過一次會議」，放慢降息節奏。儘管如此，市場仍認為，若未來數月勞動市場持續降溫，Fed 仍可能在今年稍晚逐步下調利率。
截至周五，2 年期美國公債殖利率上揚至約 3.51%，10 年期則升至 4.17%。在 2025 年公債繳出逾 6% 的年度漲幅後，近期市場焦點重新回到就業與通膨數據，評估政策是否仍有進一步寬鬆空間。
關稅裁決未明、通膨數據在即 債市續受多重因素牽動
這份就業報告也被視為在政府關門影響消退後，首次較為完整反映勞動市場趨勢。先前因去年 10 月至 11 月長達六周的政府停擺，相關就業數據一度出現延宕與干擾。
市場同時留意最高法院尚未就總統川普關稅措施作出裁決，目前裁決時程仍不明朗。市場人士指出，若未來法院對相關關稅合法性作出不利裁定，可能引發財政層面的討論，並對長天期公債殖利率帶來壓力。摩根大通策略師則認為，即便關稅遭撤銷，對殖利率曲線的影響預期有限，因政府仍可能透過其他途徑維持部分關稅措施。
美元方面，在關稅裁決未出爐下，美元指數一度上揚 0.3%。市場也正準備迎接新一年的首批公債標售，包括 3 年期與 10 年期公債，並將在下周公布最新通膨數據，成為影響 Fed 政策預期的另一關鍵變數。
整體而言，交易員普遍認為，12 月就業數據不足以促使 Fed 短期內再度出手，但仍保留今年稍晚降息的空間，債市走勢將取決於後續勞動市場與通膨是否同步降溫。
- 投資組合需要新的「第三勢力」嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 美去年12月非農不冷不熱 Fed本月利率政策料按兵不動
- 美去年12月非農憂喜參半 市場為何反而鬆一口氣？
- 〈美股早盤〉投資人消化非農數據、靜待關稅裁決 主要指數小幅走揚
- 自駕夢方興未艾！輝達結盟車廠再拚突破
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇