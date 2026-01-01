鉅亨網編譯段智恆 2026-01-10 01:00

根據《彭博》周五 (9 日) 報導，美國最新公布的就業數據，使市場幾乎完全排除聯準會 (Fed) 本月降息的可能性。隨著去年 12 月失業率降幅優於預期，美國公債價格走低、殖利率全面走揚，交易員將下一次降息時點延後至年中，顯示 Fed 短期內將維持觀望立場。

本月不動了？債市定價轉向 Fed降息改看6月(圖：REUTERS/TPG)

失業率下滑壓抑降息預期 交易員押 6 月才動

‌



去年 12 月就業報告公布後，美國公債價格下跌，帶動各天期殖利率最多上揚約 3 個基點。交易員幾乎完全撤回對 Fed 本月降息的押注，並維持全年兩次降息的預期，首度行動時間點落在年中。

市場人士指出，失業率下降為 Fed 按兵不動提供正當性。Natixis North America 美國利率策略主管 John Briggs 表示，Fed 更關注失業率走勢，而非非農數據短期波動，這使得最新就業報告對債市而言略偏利空。

PGIM Fixed Income 首席投資策略師 Robert Tipp 也指出，Fed 目前接近中性利率區間上緣，政策影響力有限，因此有條件選擇「跳過一次會議」，放慢降息節奏。儘管如此，市場仍認為，若未來數月勞動市場持續降溫，Fed 仍可能在今年稍晚逐步下調利率。

截至周五，2 年期美國公債殖利率上揚至約 3.51%，10 年期則升至 4.17%。在 2025 年公債繳出逾 6% 的年度漲幅後，近期市場焦點重新回到就業與通膨數據，評估政策是否仍有進一步寬鬆空間。

關稅裁決未明、通膨數據在即 債市續受多重因素牽動

這份就業報告也被視為在政府關門影響消退後，首次較為完整反映勞動市場趨勢。先前因去年 10 月至 11 月長達六周的政府停擺，相關就業數據一度出現延宕與干擾。

市場同時留意最高法院尚未就總統川普關稅措施作出裁決，目前裁決時程仍不明朗。市場人士指出，若未來法院對相關關稅合法性作出不利裁定，可能引發財政層面的討論，並對長天期公債殖利率帶來壓力。摩根大通策略師則認為，即便關稅遭撤銷，對殖利率曲線的影響預期有限，因政府仍可能透過其他途徑維持部分關稅措施。

美元方面，在關稅裁決未出爐下，美元指數一度上揚 0.3%。市場也正準備迎接新一年的首批公債標售，包括 3 年期與 10 年期公債，並將在下周公布最新通膨數據，成為影響 Fed 政策預期的另一關鍵變數。