鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-01-09 21:39

美國勞動市場在 2025 年底持續降溫。根據美國勞工統計局 (BLS) 周五 (9 日) 公布的數據，去年 12 月非農就業人口僅增加 5 萬人，不僅低於市場預期，也不及前月下修後的表現，顯示企業招聘動能持續轉弱。不過，失業率同步降至 4.4%，反映勞動市場仍維持一定韌性，市場普遍預期聯準會 (Fed) 本月將按兵不動。

去年 12 月非農就業人口僅增加 5 萬人，不僅低於市場預期，也不及前月下修後的表現。(圖：ZeroHedge)

去年 12 月非農就業報告：

非農新增就業報 5.0 萬人，預期 6.6 萬人，修正後前值 5.6 萬人

失業率報 4.4%，預期 4.5%，修正後前值 4.5%

平均每周工時報 34.2 小時，預期 34.3 小時，前值 34.3 小時

平均每小時薪資年增率報 3.8%，預期 3.6%，修正後前值 3.6%

平均每小時薪資月增率報 0.3%，預期 0.3%，修正後前值 0.2%

勞動參與率報 62.4%，前值 62.5%

非農成長續弱 就業市場呈「不招也不裁」狀態

美國勞工部指出，去年 12 月非農就業人口增加 5 萬人，低於市場預期的 6 萬至 7 萬人區間，且去年 11 月新增人數亦遭下修至 5.6 萬人。若納入修正，10 月與 11 月合計就業人數比先前公布少了 7.6 萬人，顯示近期初值普遍被高估。

去年 10 月與 11 月合計就業人數比先前公布少了 7.6 萬人，顯示近期初值普遍被高估。(圖：ZeroHedge)

經濟學家形容，美國就業市場正處於「不招人、也不裁員」的狀態。儘管企業招聘趨於保守，但大規模裁員仍未出現，使整體勞動市場維持低度流動。2025 年全年新增就業僅約 58.4 萬人，月均增加不到 5 萬人，明顯低於 2024 年的平均水準，創下金融危機後最疲弱的年度表現之一。

官方指出，過去一年就業動能下滑，與關稅政策、移民限制，以及企業加大人工智慧投資、調整人力結構有關，也使勞動市場問題更偏向結構性，而非景氣循環因素。

失業率下滑、薪資回溫 勞動市場韌性仍在

儘管非農數據偏弱，去年 12 月失業率仍由前月下修後的 4.5% 降至 4.4%，略優於市場預期。勞動參與率微幅下滑至 62.4%，就業人口比率則持平於 59.7%，顯示整體勞動市場結構變化有限。

去年 12 月失業率仍由前月下修後的 4.5% 降至 4.4%，略優於市場預期。(圖：ZeroHedge)

薪資方面，去年 12 月平均時薪按月成長 0.3%，高於去年 11 月的 0.2%，年增率升至 3.8%，優於市場預估，顯示薪資壓力仍未完全消退。分析指出，勞動供給成長有限，是失業率未明顯攀升的關鍵因素，部分估計認為，每月新增 5 萬至 12 萬個工作，已足以因應勞動人口成長。

報告顯示，薪資壓力仍未完全消退。(圖：ZeroHedge)

從就業結構來看，餐飲與住宿服務、醫療保健及社會服務持續帶動就業成長；零售業則流失工作機會，建築與製造業表現亦偏弱。長期失業人口占比仍偏高，部分勞工轉為非自願兼職，就業品質改善有限。

Fed 態度趨於觀望 市場關注後續通膨數據

這份就業報告為 Fed 本月會議前的重要參考。市場普遍認為，非農成長放緩但失業率下降的組合，讓決策官員缺乏立即降息的迫切性。交易員在數據公布後，仍預期 Fed 本月將維持利率不變。

市場預估 Fed 本月將維持利率不變。(圖：芝商所 FedWatch 工具)

Fed 官員對今年還要降息多少次意見分歧。部分人士認為，就業市場降溫已相當明顯，但也有人指出，通膨仍是利率決策的關鍵變數。分析師指出，若缺乏明確的就業惡化訊號，貨幣政策恐將更倚重未來數月的通膨數據與企業財報表現。