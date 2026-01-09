search icon



自駕夢未熄！輝達結盟車廠再拚突破

鉅亨網編譯段智恆

《路透》周五 (9 日) 報導，自動駕駛產業發展至今，歷經高成本、進度延宕與多起挫敗案例，讓多數車廠對全面自駕始終保持觀望。不過，包括輝達 (NVDA-US) 在內的晶片商、科技供應商與部分車廠，正試圖透過人工智慧 (AI) 與跨產業結盟，為自駕車發展注入新動能。

cover image of news article
自駕夢未熄！輝達結盟車廠再拚突破(圖：REUTERS/TPG)

結盟取代單打獨鬥 車廠審慎評估商業可行性

自動駕駛技術一旦成熟，勢將改變運輸產業樣貌，但要讓系統安全地在公共道路上行駛，所需時間與資金遠高於市場早期預期。除了高昂成本與規模化挑戰，車廠也質疑市場是否具備足夠需求，支撐這項長期投資。

過去，Alphabet(GOOGL-US)旗下 Waymo 與特斯拉選擇自行研發自動駕駛技術，但通用汽車 (GM-US) 與福特汽車 (F-US) 等傳統車廠，已陸續放棄自家全自駕計畫。通用汽車旗下 Cruise 更因發生撞擊並拖行行人的事故，加速結束營運。

在拉斯維加斯舉行的消費性電子展 (CES) 上，多項合作案相繼亮相。亞馬遜雲端服務 (AWS) 與德國供應商 Aumovio 宣布合作，支援自駕車商業化部署；自動駕駛卡車公司 Kodiak AI 則與博世 (Bosch) 結盟，加速自駕卡車硬體與感測器量產。

AI 成關鍵加速器 輝達平台吸引產業集結

輝達在 CES 期間推出新一代自駕平台，並將用於 Lucid(LCID-US)、Nuro 與 Uber(UBER-US) 共同宣布的機器人計程車聯盟。賓士也表示，將在今年於美國推出採用輝達晶片的先進駕駛輔助系統，允許車輛在駕駛監督下於市區道路自動行駛。

AI 除了是自駕核心技術，也逐漸成為降低開發成本的工具。AWS 汽車與製造事業部主管 Ozgur Tohumcu 指出，生成式 AI 能以較少資源完成大量開發與驗證，加快技術成熟速度。

產業同時面臨中國競爭壓力。中國政府近期核准兩款具備 Level 3 自駕能力的車型上路，允許在特定情境下「放手駕駛」。目前業界將自駕分為五個等級，Level 5 為完全無需人類介入。

輝達汽車事業主管 Ali Kani 表示，AI 已補齊自駕關鍵技術缺口。摩根士丹利 (MS-US) 則指出，輝達新平台有助傳統車廠追趕特斯拉，但後者仍領先多年。不過，輝達選擇開放平台，也被視為讓非特斯拉 (TSLA-US) 陣營得以集結的關鍵基礎。


相關行情

台股首頁我要存股
輝達185-2.17%
Alphabet公司(A)325.44+1.07%
通用汽車85.13+3.93%
福特汽車14.4+4.80%
Lucid集團11.24+2.18%
Uber Technologies Inc87.59+1.62%
摩根士丹利184.68-0.06%
特斯拉435.8+1.02%

