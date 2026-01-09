鉅亨網編譯段智恆 2026-01-09 20:02

自駕夢未熄！輝達結盟車廠再拚突破(圖：REUTERS/TPG)

結盟取代單打獨鬥 車廠審慎評估商業可行性

自動駕駛技術一旦成熟，勢將改變運輸產業樣貌，但要讓系統安全地在公共道路上行駛，所需時間與資金遠高於市場早期預期。除了高昂成本與規模化挑戰，車廠也質疑市場是否具備足夠需求，支撐這項長期投資。

在拉斯維加斯舉行的消費性電子展 (CES) 上，多項合作案相繼亮相。亞馬遜雲端服務 (AWS) 與德國供應商 Aumovio 宣布合作，支援自駕車商業化部署；自動駕駛卡車公司 Kodiak AI 則與博世 (Bosch) 結盟，加速自駕卡車硬體與感測器量產。

AI 成關鍵加速器 輝達平台吸引產業集結

輝達在 CES 期間推出新一代自駕平台，並將用於 Lucid(LCID-US)、Nuro 與 Uber(UBER-US) 共同宣布的機器人計程車聯盟。賓士也表示，將在今年於美國推出採用輝達晶片的先進駕駛輔助系統，允許車輛在駕駛監督下於市區道路自動行駛。

AI 除了是自駕核心技術，也逐漸成為降低開發成本的工具。AWS 汽車與製造事業部主管 Ozgur Tohumcu 指出，生成式 AI 能以較少資源完成大量開發與驗證，加快技術成熟速度。

產業同時面臨中國競爭壓力。中國政府近期核准兩款具備 Level 3 自駕能力的車型上路，允許在特定情境下「放手駕駛」。目前業界將自駕分為五個等級，Level 5 為完全無需人類介入。