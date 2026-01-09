鉅亨網編譯段智恆 2026-01-09 23:31

根據《路透》周五 (9 日) 報導，美國去年 12 月非農就業成長不如預期，但華爾街普遍認為，這份報告既未顯示勞動市場急速惡化，也不足以改變聯準會 (Fed) 短期政策路徑。多位分析師指出，就業動能轉弱為 Fed 保留今年降息空間，但在失業率回落、薪資成長仍具韌性的情況下，1 月會議按兵不動幾乎已成市場共識。

華爾街共識：不夠冷也不夠熱 Fed 短期續觀望

美國勞工統計局 (BLS) 數據顯示，去年 12 月非農就業人口增加 5 萬人，低於市場預期，失業率則降至 4.4%。在華爾街看來，這是一份「不冷不熱」的就業報告。Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 形容，這份數據既沒有過熱、也沒有過冷，「並未實質改變勞動市場前景」。

多位市場人士指出，就業成長放緩有助於 Fed 在政策上維持耐心，但尚未出現足以促使立即降息的壓力。高盛資產管理多元資產固定收益主管 Lindsay Rosner 表示，勞動市場已出現初步穩定跡象，去年 11 月失業率跳升更多與一次性因素有關，預期 Fed 短期內將維持利率不變，但仍預期今年稍晚可能降息兩次。

部分分析師也提醒，12 月報告是歷經政府關門與數據扭曲後，近三個月來較為「乾淨」的一次觀察窗口。Mutual of America Capital Management 固定收益研究副總裁 Jerry Tempelman 指出，這份報告顯示勞動市場偏軟，足以合理化去年底的降息決策，但尚未弱到需要 Fed 在本月進一步行動。

隱憂仍在：勞動供給收縮、工時下滑引發討論

儘管市場反應相對冷靜，部分華爾街人士對報告細節仍抱持保留態度。50 Park Investments 執行長 Adam Sarhan 指出，失業率下滑的部分原因，可能來自勞動參與率下降與勞動力萎縮，顯示部分失業人口已退出勞動市場。他並提到，近三個月非農平均值已轉為負數，這是一個值得關注的警訊。

Annex Wealth Management 首席經濟學家 Brian Jacobsen 則指出，製造業工時縮短與總工時下降，往往是景氣的領先指標，顯示企業對未來需求仍趨於保守。他認為，去年 12 月可能是勞動市場的潛在轉折點，但目前判斷仍相當初步。

對市場而言，部分分析師認為這份報告反而為資產價格提供支撐。Crosscheck Management 投資長 Todd Schoenberger 表示，勞動市場疲軟可能讓「經濟衰退」的討論重新浮上檯面，但同時也為 Fed 後續降息提供更多正當性，短線有利於股市表現。