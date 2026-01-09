鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-09 22:44

為退休儲蓄一直是個人理財的基石，至今已超過一個世紀。但馬斯克說，這可能很快就會變得毫無意義。

「我有個建議：別擔心要為 10 年或 20 年後的退休存錢，」馬斯克在最新一集《Moonshots with Peter Diamandis》的 Podcast 節目上說，「那不重要了。」

AI 打造富足世界

這位身價超過 6,000 億美元的全球首富描繪了一個未來景象：AI、能源和機器人技術的進步將大幅提升生產力，創造資源「富足」的環境，讓所有人都能獲得「普遍高收入」。

馬斯克說，在美好的未來中，任何人都能擁有想要的東西，包括比現在更優質的醫療照護，而且 5 年內人人都能享有。商品和服務不會短缺，人們可以免費學習任何想學的東西。

不過他也警告，通往這個烏托邦世界的過渡期將會顛簸不平，會出現劇烈變化和社會動盪。他還提出另一個問題：當人們真的得到所有想要的東西時，可能會失去人生目標，因為工作將不再重要。

理想與現實的落差

馬斯克以特斯拉的電動車改造汽車產業，用 SpaceX 的可回收火箭革新航太業而聞名。他的公司正在開發自駕車、人形機器人、腦機介面、AI 助理等創新技術，讓他有望成為史上首位兆萬富豪。

儘管馬斯克戰績輝煌，但他的最新預測與許多美國人面臨的現實形成強烈對比。多年來頑固的通膨、居高不下的利率和薪資成長停滯，已造成負擔能力危機。

數百萬人覺得自己負擔不起大學學位、優質醫療、買房或生小孩。舒適的退休生活也遙不可及，調查顯示多數美國人存的退休金遠遠不夠。