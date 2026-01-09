鉅亨網編譯王貞懿
據《商業內幕》周五 (9 日) 報導，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克日前表示，若他對未來的預測成真，為退休存錢將變得「毫無意義」。他預言 AI 將幫助創造資源「富足」的世界，人們可以擁有任何想要的東西，並享有優質醫療和教育服務。
為退休儲蓄一直是個人理財的基石，至今已超過一個世紀。但馬斯克說，這可能很快就會變得毫無意義。
「我有個建議：別擔心要為 10 年或 20 年後的退休存錢，」馬斯克在最新一集《Moonshots with Peter Diamandis》的 Podcast 節目上說，「那不重要了。」
這位身價超過 6,000 億美元的全球首富描繪了一個未來景象：AI、能源和機器人技術的進步將大幅提升生產力，創造資源「富足」的環境，讓所有人都能獲得「普遍高收入」。
馬斯克說，在美好的未來中，任何人都能擁有想要的東西，包括比現在更優質的醫療照護，而且 5 年內人人都能享有。商品和服務不會短缺，人們可以免費學習任何想學的東西。
不過他也警告，通往這個烏托邦世界的過渡期將會顛簸不平，會出現劇烈變化和社會動盪。他還提出另一個問題：當人們真的得到所有想要的東西時，可能會失去人生目標，因為工作將不再重要。
馬斯克以特斯拉的電動車改造汽車產業，用 SpaceX 的可回收火箭革新航太業而聞名。他的公司正在開發自駕車、人形機器人、腦機介面、AI 助理等創新技術，讓他有望成為史上首位兆萬富豪。
儘管馬斯克戰績輝煌，但他的最新預測與許多美國人面臨的現實形成強烈對比。多年來頑固的通膨、居高不下的利率和薪資成長停滯，已造成負擔能力危機。
數百萬人覺得自己負擔不起大學學位、優質醫療、買房或生小孩。舒適的退休生活也遙不可及，調查顯示多數美國人存的退休金遠遠不夠。
《商業內幕》分析指出，在這樣的背景下，馬斯克對富足未來的美好願景可能看起來像一廂情願，甚至可能是危險的建議，因為如果人們因此停止儲蓄，但世界並未如他預期改變，他們退休後將陷入困境。
