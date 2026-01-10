鉅亨網編譯段智恆 2026-01-10 03:10

根據《彭博》周五 (9 日) 報導，美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 近日與多家大型住宅建商高層會面，了解業界對住房供給與可負擔性的看法。知情人士指出，這是川普政府近期強化「住房可負擔性」政策布局的一環，目標在於回應選民對生活成本上升的關切，並提升政府在經濟議題上的支持度。

知情人士透露，政府近幾週已多次與住宅建商進行閉門討論，重點包括如何鼓勵業者擴大住宅建設規模，以及政府可提供哪些誘因，換取建商承諾增加新屋供給。其中一名人士表示，相關會談聚焦於促進住宅動工、改善市場供給不足的問題。

‌



盧特尼克與建商的會面，正值川普政府加大力道展示其在抑制房價與改善居住負擔方面採取具體行動之際。本週，川普宣布禁止機構投資人購買獨棟住宅，並指示房利美 (Fannie Mae) 與房地美 (Freddie Mac) 收購高達 2,000 億美元的抵押貸款債券，以支撐住房金融市場。

白宮國家經濟委員會主任哈塞特 (Kevin Hassett) 表示，相關措施是川普即將在瑞士達沃斯公布整體經濟計畫的一部分。哈塞特指出，政府觀察到住房市場存在結構性缺口，特定年齡層，尤其是 30 至 40 歲族群，面臨購屋壓力，導致交易活動降溫。

對於相關會談，商務部發言人卡斯 (Benjamin Kass) 回應指出，盧特尼克部長正專注於壓低住房成本，並指前任政府時期房價大幅上漲。白宮則未回應置評請求。川普過去亦多次表態，將要求大型建商在取得融資條件改善的情況下，加快住宅興建速度。