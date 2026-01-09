〈美股早盤〉投資人消化非農數據、靜待關稅裁決 主要指數小幅走揚
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美國最新公布的就業數據不及市場預期，但進一步鞏固聯準會 (Fed) 短期內維持利率不變的預期，美股主要指數周五 (9 日) 小幅走揚開出。投資人一方面消化非農就業成長放緩的訊號，另一方面也觀望美國最高法院是否就總統川普關稅措施作出裁決，市場氣氛偏向審慎。
截稿前，道瓊工業指數漲逾 100 點或 0.2%，那斯達克綜合指數漲逾 80 點或近 0.4%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲近 1.6%。
最新公布的美國就業數據，進一步強化市場對聯準會 (Fed) 在降息時程上將維持審慎態度的預期，美國公債殖利率隨之走揚，股市期貨則小幅上漲。美元回吐稍早漲幅，金融市場整體反應偏向溫和。
隨著 12 月非農就業報告出爐，美國 2 年期公債殖利率當日上揚 3 個基點至 3.52%；標普 500 指數期貨上漲 0.3%。美國勞工部數據顯示，去年 12 月非農就業人口增加 5 萬人，低於市場預期的 7 萬人，也不及去年 11 月修正後水準；不過，失業率則由去年 11 月的 4.6% 降至 4.4%，優於市場預估的 4.5%。
市場人士指出，雖然就業成長動能偏弱，但失業率下滑顯示就業市場仍具一定韌性，使投資人對 Fed 是否加快降息步伐保持觀望，也對公債價格形成壓力。
該數據同時也是周五接連登場的多項風險事件之一，可能對全球股市形成考驗。投資人正聚焦美國最高法院是否就總統川普多數進口關稅措施作出裁決，相關結果恐對市場情緒帶來影響。
此外，標普 500 指數年初以來的反彈動能，近兩個交易日出現降溫跡象。市場呈現資金輪動，部分過去一年表現最強勢的人工智慧概念股出現整理，資金轉向更廣泛的科技類股與其他產業。不過，多數投資人仍認為，美股多頭走勢尚未結束。
截至台北時間周五（9 日）22 時許：
- 道瓊工業指數上漲 173.28 點或 0.35%，暫報 49,439.39 點
- 那斯達克綜合指數上漲 13.57 點或 0.06%，暫報 23,493.59 點
- 標普 500 指數上漲 15.36 點或 0.22%，暫報 6,936.82 點
- 費半上漲 70.03 點或 0.94%，暫報 7,506.12 點
- 台積電 ADR 上漲 0.33% 至每股 319.12 美元
- 10 年期美債殖利率跌至 4.17%
- 紐約輕原油上漲 1.71% 至每桶 58.75 美元
- 布蘭特原油上漲 1.47% 至每桶 62.90 美元
- 黃金上漲 0.97% 至每盎司 4,504.00 美元
- 美元指數升至 98.32
焦點個股：
Meta Platforms(META-US) 早盤股價上漲 0.06%，至每股 647.16 美元
Meta Platforms 持續擴大人工智慧 (AI) 基礎建設投資，宣布與多家核能業者簽署長期電力採購與開發協議，總規模可能超過 6GW，成為超大型科技公司中最大核能電力買家之一。隨著 AI 資料中心用電需求急遽攀升，電力供應已成為產業發展的關鍵瓶頸。
輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 0.41%，至每股 184.29 美元
自動駕駛產業發展至今，歷經高成本、進度延宕與多起挫敗案例，讓多數車廠對全面自駕始終保持觀望。不過，包括輝達在內的晶片商、科技供應商與部分車廠，正試圖透過 AI 與跨產業結盟，為自駕車發展注入新動能。
Netflix(NFLX-US) 早盤股價下跌 1.36%，至每股 89.30 美元
Netflix 股價自去年 10 月以來一路走弱，主因市場擔憂其競逐收購華納兄弟探索 (WBD-US) 所帶來的成本、整合與監管風險。儘管股價在不到三個月內重挫約 27%，部分華爾街人士仍認為，Netflix 目前的估值水準尚不足以吸引投資人進場。
今日關鍵經濟數據：
- 美國去年 12 月非農新增就業報 5.0 萬人，預期 6.6 萬人，修正後前值 5.6 萬人
- 美國去年 12 月失業率報 4.4%，預期 4.5%，修正後前值 4.5%
- 美國去年 12 月平均每周工時報 34.2 小時，預期 34.3 小時，前值 34.3 小時
- 美國去年 12 月平均每小時薪資年增率報 3.8%，預期 3.6%，修正後前值 3.6%
- 美國去年 12 月平均每小時薪資月增率報 0.3%，預期 0.3%，修正後前值 0.2%
- 美國去年 12 月勞動參與率報 62.4%，前值 62.5%
- 美國 1 月密大消費者信心指數初值預期 53.5，前值 52.9
華爾街分析：
美國最高法院可能在本周五就川普多數關稅政策的合法性作出裁決。最高法院官網顯示，本周五為「判決日」，這意味著大法官們在美國東部時間上午 10 點開庭後，可能會宣布裁決結果。
在預測平台 Polymarket 上，交易者認為最高法院支持川普關稅政策的機率僅為 24%。根據去年年底庭審中法官的提問基調，華爾街多數機構已在為不利於川普政府的判決做準備。多位接受《MarketWatch》採訪的市場策略師也表示，即便最高法院裁定至少部分關稅無效，市場也可能平穩消化這項結果。
- 投資組合需要新的「第三勢力」嗎？
