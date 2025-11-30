本週操盤筆記：美股迎關鍵數據週！「三數據」決定12月走勢
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美股在經歷自 4 月以來最大回檔後，本週反彈走穩，市場情緒隨美國聯準會 (Fed)12 月降息預期升溫而改善。然而，投資人警告，人工智慧(AI) 獲利前景與經濟數據的不確定性，將在接下來一週左右時間牽動股市走勢。
本週操盤筆記 (1201-1205)
關鍵美國數據來襲 將牽動 12 月利率決策走向
接下來一週將公布多項牽動市場的重要數據，包括 ISM 製造業與服務業採購經理人指數 (PMI)、ADP 就業報告、個人消費支出(PCE) 物價指數等。
Fed 官員近期言論偏鴿，使 12 月降息預期急速反彈。芝商所 FedWatch 工具顯示，市場押注 12 月 9-10 日降息 1 碼 (25 個基點) 的機率已升至逾 80%，較先前的五五波顯著攀升。
然而，由於美國政府關門長達 43 天，部分官方統計延後或取消，Fed 主席鮑爾早前已強調，決策時手上可參考的通膨與就業數據並不完整。
因此，本週公布的 PMI 與 ADP 格外受到關注。若服務業物價維持高檔、或 ADP 新增就業強於預期，都可能讓「12 月降息並非勢在必行」的論述再度升溫。
週五還將公布 9 月 PCE 通膨，市場預估整體 PCE 年增率微升至 2.8%、核心 PCE 持平在 2.9%。儘管數據相對延後，但在其他資料缺乏的情況下仍具參考性。
歐元區通膨、澳洲 GDP、加國就業成焦點
除美國之外，全球多項數據也可能影響外匯與商品市場：
在全球不確定性升高之際，部分投資人開始關注美國以外的板塊是否能在降息周期中獲得更多支撐。小型股近期因利率敏感度較高，已有優於大盤的跡象。
AI 獲利前景受質疑 科技巨頭仍是盤面風向球
本週部分科技重量級個股波動加劇，AI 題材仍是左右市場焦點。輝達 (NVDA-US) 與 Alphabet(GOOGL-US)股價大幅震盪，背後關鍵在於外界對 AI 大規模投資何時能反映在獲利上的疑慮升高。
Miller Tabak 首席市場策略師 Matthew Maley 指出，若市場越來越質疑 AI 的獲利速度，「12 月行情恐怕將面臨更大壓力」。
Google 母公司 Alphabet 近月大漲、市值逼近 4 兆美元，最新 AI 模型 Gemini 3 獲得正面回饋，甚至傳出 Meta(META-US) 考慮採購 Google 晶片，衝擊原本在 AI 供應鏈占主導地位的輝達，讓市場短線震盪更明顯。
比特幣暴跌也受到投資人關注，近期自 10 月逾 12.5 萬美元高點回落至 9 萬美元以下。BakerAvenue 策略師 King Lip 表示：「比特幣是股市風險偏好的代理指標，我們會密切監測。」
