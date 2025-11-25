鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-25 23:10

美國 9 月零售銷售增速明顯放緩，反映消費者在連續數月強勁支出後逐步轉趨保守。根據商務部周二 (25 日) 公布數據，零售銷售較 8 月僅小幅增加 0.2%，不及市場預期的 0.4%，且遠低於 8 月的 0.6% 增幅。這份數據因政府歷時 43 天的關門而延後發布，使得其對市場解讀聯準會(Fed)12 月利率決策的重要性更為提升。

美國消費踩煞車！9月零售銷售僅增0.2％ 汽車銷售下滑拖累成長

9 月零售銷售僅增 0.2%。

消費動能降溫 高收入支撐、低收入壓力加大

分析指出，扣除通膨調整後的名目零售銷售顯示，消費者在第三季尾聲的支出動能正在減弱。除汽車與汽油外的核心零售銷售僅上升 0.1%，低於預期；其中 13 項主要類別中有 8 項呈現成長，但電子產品、服飾、運動用品及線上零售均下滑。汽車銷售則出現四個月來首度下降。

扣除通膨調整後的名目零售銷售顯示，消費者在第三季尾聲的支出動能正在減弱。

先前數月零售銷售曾因消費者趕在 9 月底電動車購車抵免稅額到期前提前購買而獲提振，此次增速放緩部分反映該因素消退。控制組銷售 (Control-group Sales)9 月下跌 0.1%，為五個月來首度下降，且明顯低於市場預期的 0.3% 增幅。該項指標為國內生產毛額(GDP) 商品支出計算的關鍵構成，顯示第三季消費者需求的實際力道有限。

控制組銷售 (Control-group Sales)9 月下跌 0.1%，為五個月來首度下降，且明顯低於市場預期的 0.3% 增幅。

收入差距也推動消費呈現「K 型」走勢。高收入家庭受惠於股市上漲，支出仍具韌性；中低收入家庭則因通膨壓力與關稅效應導致生活成本升高，開始減少可自由支出。雖然 9 月就業成長反彈，但失業率已升至 4.4%，為近四年新高，勞動市場放緩也進一步削弱消費信心，使美國消費者信心指標逼近歷史低點。

值得注意的是，餐飲消費仍保持韌性，9 月餐廳與酒吧支出增加 0.7%，延續近期成長趨勢。

政府關門延誤數據 市場聚焦通膨與 GDP 走勢

本次零售銷售原訂於 10 月 16 日公布，但因政府關門延宕至本周。商務部表示，下次零售銷售的發布日期尚未確定。由於本次數據未經通膨調整，部分增幅可能反映物價上揚，而非實際需求增加。

與此同時，另一份延後公布的數據也顯示，美國 9 月生產者物價指數 (PPI) 月增 0.3%，主要受到能源與食品價格推升。市場稍晚將迎來美國經濟評議會的 11 月消費者信心報告，而更完整的經通膨調整後的個人消費支出 (PCE) 物價指數將於 12 月 5 日發布。

雖然 9 月零售銷售不如預期，但市場普遍認為第三季整體消費仍具支撐力，亞特蘭大聯準銀行的 GDP 追蹤模型在數據公布前預估第三季 GDP 折合年率成長 4.2%。官方第三季 GDP 初估將於 12 月 23 日發布，前一季則成長 3.8%。

然而，近期股市震盪使部分經濟學家擔憂，若高收入家庭也開始縮減支出，恐放大經濟放緩風險。隨著政府關門造成的統計空窗影響市場可見度，交易員持續押注 Fed12 月降息機率較高。