美國 9 月零售銷售與生產者物價 (PPI) 數據在政府關門造成的 43 天延後後終於公布，顯示零售銷售僅微幅成長 0.2%，不如經濟學家預期的 0.4%；PPI 則上升 0.3%，符合市場預估。由於數據時間落後、多名華爾街分析師認為市場不會對這些指標做出太大反應，但也指出，消費降溫與通膨路徑對年底降息預期仍具有重要意涵。

這些數據都是舊的！華爾街：市場根本不買單9月零售銷售與PPI

數據延後削弱市場反應 助長 12 月降息聲浪

倫敦 Crown Agents Investment Management 固定收益主管 Sławomir Soroczynski 表示，由於這些數據距今已相隔數月，且部分數據可能受到政府關門影響，市場不太可能大幅調整部位。他直言：「這份數據不太會改變大局，即使偏離預期，市場也會質疑其品質。」

Annex Wealth Management 首席經濟學家 Brian Jacobsen 則指出，零售銷售在關門前已顯示出疲弱跡象，而生產者物價的 0.3% 增幅仍偏強。他認為，通膨調整正接近尾聲，特別是在部分食品關稅豁免與美中關係緩和的背景下。

Jacobsen 表示，若 Fed 選擇在 12 月「暫停降息」，對市場信心的傷害可能比降息的提振效果更大，「鮑爾不需要當那個『搶走聖誕節的人』。」

Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 則認為，雖然 PPI 月增幅略高預期，但核心 PPI 意外更溫和，年增率落在 3％以下值得肯定。他指出，數據反映的是 9 月情況，「然而整體趨勢顯示通膨沒有惡化，這確實替 12 月降息敞開大門」。

他也提到，關門期間的需求減弱可能反而使通膨壓力下降，但他再次提醒，這些統計具備「時效性落後」的特徵，市場應以參考價值看待。「這是指引，但不是現在的經濟圖像。」

消費分歧拉大裂縫 分析師警告第四季存在下行風險

在零售銷售方面，Cardillo 認為，這份數據對年底旺季並非正面訊號。他指出，美國面臨「消費者分裂」的現象，高收入族群支出仍具韌性，但較弱勢的家庭則因生活成本上升與關門影響而持續縮減消費，這也讓整體經濟呈現滑落趨勢。「這是另一個支持 12 月降息理由的訊號。」

紐約 50 Park Investments 執行長 Adam Sarhan 表示，市場對數據反應平平，反映投資人更關注前瞻走勢。他強調，PPI 月增 0.3%「並沒有真正改變盤勢」，因為市場早已在等待更即時、更具代表性的數據。「這是 9 月的資訊，而我們即將進入 12 月。市場的冷靜反應顯示投資人正著眼未來。」

Ingalls & Snyder 資深策略師 Tim Ghriskey 也指出，零售銷售疲弱並不令人意外，因其涵蓋範圍廣、且統計時間相對久遠。他表示，這份數據雖低於市場預期，但不至於對市場造成重大衝擊，「這是反射性的短線反應，但市場很快會回到關注更近期的經濟指標。」