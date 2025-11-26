鉅亨網編譯段智恆 2025-11-26 00:10

根據《CNBC》報導，美國勞動市場再度出現轉弱跡象，薪資處理機構 ADP 周二 (25 日) 表示，過去四周民間企業新增就業人數平均每周減少 13,500 人，連四周呈負成長，較前一周每周減少 2,500 人明顯擴大。在政府關門導致官方統計延後發布之際，ADP 的即時數據成為市場觀察勞動市場狀況的重要替代指標。

美國就業市場拉警報？ADP：近四周就業人數每周減少逾1.3萬人(圖：REUTERS/TPG)

由於政府關門造成資料中斷，包括勞工統計局 (BLS) 與經濟分析局 (BEA) 在內的政府單位紛紛調整統計發布時程，多項關鍵報告延後至少數周。官方的非農就業報告 (NFP) 將推遲至 12 月公布，使得聯準會 (Fed) 在 12 月 9 日至 10 日舉行利率會議時，無法取得其一貫依賴的完整經濟數據。

‌



在缺乏最新官方資訊的背景下，ADP 等民間數據成為市場研判經濟動能的重要依據。高盛 (GS-US) 首席經濟學家 Jan Hatzius 在客戶報告指出，隨著最新非農就業報告推遲至 12 月 16 日、消費者物價指數 (CPI) 延後至 12 月 18 日，「幾乎沒有任何即將發布的數據會阻止 Fed 在 12 月 10 日宣布降息」。

Hatzius 表示，當官方數據重新上線時，預料將顯示 10 月新增就業人數可能重新出現負值。他也提到，雖然 BLS 上周公布 9 月新增就業人數達 11.9 萬人、優於市場預期，但替代指標顯示企業裁員動能仍在增強，反映出勞動市場的降溫可能比官方數據呈現得更早、更明顯。

在此背景下，近期多位 Fed 官員表態支持進一步降息，市場因而調整預期，目前普遍押注 Fed 將於 12 月會議再度降息 1 碼 (25 個基點)。高盛則預測，Fed 除了 12 月降息外，2026 年可能還會再降息兩次，各為 1 碼。