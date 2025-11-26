鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-26 00:40

綜合外媒周二 (25 日) 報導，美國消費者信心在 11 月明顯惡化，經濟前景與勞動市場憂慮加劇，讓信心指標跌至 7 個月來低點。具體來看，美國經濟評議會(Conference Board)11 月消費者信心指數降至 88.7 點，單月下降 6.8 點，不僅低於經濟學家預估值，同時也創 4 月以來最低水準。

物價高+裁員潮！美11月消費者信心重挫 創7個月來最悲觀(圖：REUTERS/TPG)

美 11 月消費者信心重挫，創 7 個月來最悲觀。(圖：ZeroHedge)

‌



經濟評議會指出，近期高物價、就業放緩以及政府關門造成資料發布延宕，使美國家庭對財務與經濟環境的看法愈來愈保守。美國密西根大學最新調查也顯示，消費者情緒已降至歷史低點區間。

勞動市場訊號惡化 就業展望跌至今年低點

報告指出，未來六個月的預期指數下滑至 63.2 點，創 4 月以來新低；現況指數降至 126.9 點，為一年多來低點。經濟評議會首席經濟學家彼得森 (Dana Peterson) 表示，消費者對未來半年商業環境明顯更悲觀。

就業方面，調查顯示認為「工作難找」的民眾比例仍偏高，而認為「工作充裕」的比率下降，使兩者差距收窄至疫情後低點區間，反映勞動市場趨勢正在降溫。近期美國企業在 10 月宣布新一波裁員，而新增職缺主要集中在醫療與餐旅兩大產業。

調查顯示消費者認為工作難找。(圖：ZeroHedge)

同日公布的 ADP 調查也顯示，過去四周民間企業平均減少 1.35 萬名員工，進一步凸顯勞動市場降溫的壓力。

收入預期走弱 重大消費計畫同步下滑

消費者對未來六個月收入可望增加的比例降至 2023 年 2 月以來最低；對當前與未來商業環境的看法皆轉差。從購買意願來看，11 月汽車、主要家電等大型耐久財的購買計畫下滑，購屋意願亦同步減弱。

政府最新數據顯示，零售銷售在 9 月已開始放緩，與消費者信心疲弱相互呼應。分析指出，民眾對物價與生活成本的憂慮仍明顯存在，政治、關稅與政府關門等議題也成為問卷中最常見的負面因素。

通膨預期方面，調查顯示消費者預期未來一年通膨率將達 4.8%，高於聯準會 (Fed) 的 2% 的政策目標，也略高於密西根大學調查的 4.5%。諮商會並指出，各收入與政治立場族群的信心普遍下滑，其中獨立選民跌幅最大。

各年齡層、收入群普遍轉弱 政府關門削弱資料可見度

多數收入族群 11 月的信心均下滑，僅收入在 1.5 萬美元以下者略有改善，但整體仍是信心最低的族群。年齡分布方面，35 歲以上的消費者信心普遍下降，55 歲以上族群仍為今年最悲觀的一群。

有分析提到，政府關門延誤大量經濟數據的發布，使消費者與企業面對更高的不確定性。部分報告指出，隨著活動被迫中斷，一些聯邦機構仍在重啟資料蒐集，市場可見度短期內仍相對有限。