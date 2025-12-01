《動物方城市2》單日票房突破7億 躍中國影史進口動畫票房冠軍

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-01 04:30

燈塔專業版的數據顯示，截至 11 月 29 日（周六）22 時，《瘋狂動物城 2》（Zootopia 2，台灣稱動物方城市 2）單日票房已突破人民幣（下同）7 億，超過《復仇者聯盟 4：終局之戰》，成為中國內地影史進口片單日票房冠軍，也是非春節檔影片單日票房冠軍。

《動物方城市2》單日票房破7億，躍中國影史進口動畫票房冠軍。（圖：Shutterstock）

據《界面新聞》報導，截至 11 月 30 日（周日）0 時，《瘋狂動物城 2》總票房已突破 16 億，超過第一部《瘋狂動物城》15.40 億的票房成績，成為中國影史進口動畫票房冠軍。

據《中國新聞網》報導，作為迪士尼最成功的動畫作品之一，《瘋狂動物城》曾在全世界取得上佳口碑與票房，作為這一經典作品的續作，《瘋狂動物城 2》受到廣泛關注。

《瘋狂動物城 2》此番在中國內地自預售起便有亮眼票房表現，以 3.2 億元總預售超越《哪吒之魔童鬧海》，成為中國影史動畫電影預售票房冠軍。

目前《瘋狂動物城 2》在豆瓣上的評分雖不如前作的 9.3 分，但也達到 8.6 分。

BoxOfficeTheory 的數據預測，《瘋狂動物城 2》全球票房有望衝到 20 億美元（約合人民幣 140 多億元），成為 2025 年冬季電影市場最強提振劑。

近期中國還有《鬼滅之刃：無限城篇》、《驚天魔盜團 3》相繼在國內上映。此外，《阿凡達 3》也將於 12 月 19 日和北美同步上映。