〈財報前瞻〉在手半兆美元訂單夠不夠？輝達財測與黃仁勳說法成焦點

《CNBC》周一 (17 日) 報導，輝達 (NVDA-US) 將於周三 (19 日) 美股盤後公布 2026 會計年度第三季財報，市場高度留意執行長黃仁勳先前透露的「5,000 億美元訂單」細節，以及公司對 2026 年營運前景的說明。分析師預期，該季營收將達 549 億美元、年增 56%，每股盈餘 (EPS) 為 1.25 美元。市場同時聚焦其下一季營收能否達到管理高層預期的 614 億美元。

黃仁勳揭露 5,000 億美元訂單 明年可能大幅超預期

黃仁勳 10 月在華盛頓舉行的 GTC 大會上表示，輝達在 2025 年與 2026 年合計的晶片訂單規模已達「半兆美元」。他形容：「這就是目前已在帳上的業務，總共 5,000 億美元。」

這些訂單涵蓋現行 Blackwell GPU、預計 2026 年推出的 Rubin GPU，以及相關網路與伺服器零組件。多位分析師解讀後認為，這項數據意味著輝達 2026 年的資料中心營收將比華爾街先前預期更高。

Wolfe Research 分析師 Chris Caso 估算，黃仁勳的說法代表 2026 年資料中心收入可能比市場原預估高出約 600 億美元。他對輝達維持買進評等。

儘管如此，自 10 月 28 日黃仁勳發布這項訊息後，輝達股價仍下跌約 5%。這反映市場仍存在疑慮：AI 基礎設施投資是否已過度集中於雲端巨頭與 AI 研究機構，投資步伐是否過快。

分析師預期 Q3 強勁但成長趨緩 展望將成焦點

LSEG 調查顯示，分析師預期輝達本季營收達 549 億美元，較去年同期成長 56%，並預期管理層將對 2026 年截至 1 月的第四季給出超過 614 億美元的營運預測，意味著成長將再次加速。但輝達不會在財報中提供超過一季的前瞻指引，因此市場將特別留意黃仁勳對 2026 年銷售能見度的說明。

分析師目前預估輝達 2026 年營收為 2,867 億美元，但隨著 5,000 億美元訂單資訊曝光，該預期可能面臨上修。

輝達表示，公司已對未來營收具備「能見度」，因其客戶幾乎涵蓋所有市值破兆美元的大型科技公司，包括 Google(GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US) 與 Meta(META-US)。這些企業在 10 月財報中均透露將進一步提高 AI 資本支出，反映「AI 需求旺盛」，Oppenheimer 分析師 Rick Schafer 如此形容。

OpenAI、英特爾、諾基亞合作受檢視

輝達近期積極布局多項大型合作案，市場預期黃仁勳在財報說明會上將被詢問相關細節。其中最大一筆交易為：輝達計畫投資最多 100 億美元入股 OpenAI，換取 AI 新創在未來數年採購 400 萬至 500 萬顆 GPU。

此外，輝達也宣布：投資 50 億美元與英特爾 (INTC-US) 合作，使其處理器能更緊密整合輝達 GPU；斥資 10 億美元入股諾基亞 (Nokia)，協助將輝達 GPU 導入其行動網路設備。

花旗 (C-US) 分析師 Atif Malik 指出，與 OpenAI 的合作將是投資人最關注的議題之一，特別是在 AI 投資熱潮下，市場擔憂大型交易是否存在「循環融資」與槓桿累積的風險。然而 Malik 仍認為「AI 供給仍遠低於需求」，維持買進評等。

儘管輝達在 AI GPU 市場占有率超過 90%，但客戶自製晶片趨勢增加，包括亞馬遜的 Tranium、Google 的 TPU，以及 OpenAI 與博通共同開發的客製化先進特殊應用晶片 (ASIC)。外界預期，黃仁勳可能在財報說明會中談及競爭態勢。