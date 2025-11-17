鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-17 19:42

綜合外媒周一 (17 日) 報導，美國雲端服務供應商 GMI Cloud 宣布，將在台灣投資興建一座價值 5 億美元的人工智慧 (AI) 資料中心，並採用輝達 (NVDA-US) 最新的 Blackwell GB300 系列晶片。這項新設施預計在 2026 年 3 月啟用，成為全球 AI 基礎建設持續擴張下的重要新據點之一。

美商GMI Cloud攜手輝達 在台打造5億美元AI資料中心(圖：REUTERS/TPG)

根據 GMI Cloud 創辦人暨執行長葉威延 (Alex Yeh) 表示，台灣需要更多資料中心作為發展 AI 的「戰略資產」，並強調雖然台灣面臨電力供應挑戰，但相關問題可望獲得改善。他指出，市場 AI 需求強勁，公司的圖形處理器 (GPU) 使用率目前「幾乎滿載」。

這座資料中心將配置約 7,000 顆 GB300 系列 GPU，放置於 96 座高密度機櫃，能處理接近每秒 200 萬個 Tokens，並需約 16MW 電力支援。GMI Cloud 同時透露，此案總合約價值預估可達 10 億美元。

另一份公司聲明與採訪內容顯示，該計畫也將由多家台灣銀行提供約 4 億美元融資，但未透露具體貸款名單。項目所在地為桃園市，GMI Cloud 稱其 AI 集群將成為「AI 工廠」，鎖定半導體、製造業與資安等領域需求。初期客戶已涵蓋輝達本身，以及趨勢科技、緯創 (3231-TW)、華電通 (2313-TW)、VAST Data 與東元等企業。

GMI Cloud 是輝達的雲端合作夥伴之一，目前在美國、台灣、新加坡、泰國與日本運營資料中心。該公司同時規劃在美國新建一座 50MW 資料中心，並考慮在未來兩到三年內推動首次公開募股 (IPO)。葉威延表示，公司正在尋求年底前再籌集 2 億美元資金，但未提供估值細節。

全球科技企業正加速投入 AI 基礎建設，以支撐劇增的運算需求，為輝達等晶片供應商帶來龐大訂單。輝達執行長黃仁勳先前將這類大型 AI 集群形容為「AI 工廠」，並在沙烏地阿拉伯、南韓等地宣布多項高階 GPU 的合作案。美國總統川普則表態，希望最先進的 AI 晶片優先供應美國企業。