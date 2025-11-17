〈美股早盤〉 主要指數平盤波動 市場聚焦輝達財報與就業數據

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-17 22:40

美股主要指數周一 (17 日) 平盤波動，華爾街投資人在本周重要事件前轉趨觀望，包括人工智慧 (AI) 指標企業輝達 (Nvidia) 即將公布財報，以及在政府重新運作後首度釋出的延後經濟數據，特別是 9 月就業報告。市場在多重關鍵訊息出爐前避免加碼風險部位，使主要指數在一周初始承壓。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 40 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲逾 40 點或近 0.2%，標普 500 指數漲 0.1%，費城半導體指數漲近 0.5%。

美國政府在關門 43 天後上周才恢復運作，使聯準會 (Fed) 官員面臨經濟能見度不足的問題，多位官員警告，數據延遲恐讓 12 月利率決策更加複雜。Berenberg 多元資產策略主管 Ulrich Urbahn 指出：「儘管這些數據較早，但 9 月就業報告仍然重要。延後公布造成市場與決策官員對經濟走勢的判斷更具不確定性。」

市場情緒未因上周的震盪而明顯改善。近期波動主要來自投資人擔憂今年的美股漲勢過度依賴少數大型科技股，加上企業為擴大人工智慧 (AI) 產能而積極舉債，使外界憂心可能形成新一波泡沫。

另一方面，Fed 可能轉向更偏鷹的政策走向，也加深市場對年底行情的疑慮。交易員目前預估 12 月降息一碼 (25 個基點) 的機率跌破五成，因部分 Fed 官員近期暗示，進一步寬鬆並非理所當然。

Fed 將於周三公布 10 月 28 日至 29 日會議的紀要，市場希望藉此了解決策官員罕見分歧的背景。Fed 決策成員傑佛森、華勒與威廉斯預計也將於周一稍晚發表談話。

瑞銀全球財富管理資產配置聯席主管 Adrian Zuercher 表示，儘管 12 月仍有降息可能性，但過程將伴隨波動。他在接受彭博電視訪問時說：「整體而言，我認為市場仍相當健康，且可能進一步上漲。」

報導補充，摩根士丹利策略師威爾森 (Michael Wilson) 亦看好美股後市，預估標普 500 指數未來一年將上漲 16%，此為《彭博》追蹤策略師中較為樂觀的預測之一。他並指出，市場正處在新的多頭周期與獲利循環中，尤其是先前較為落後的板塊將迎來補漲空間。

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 1.60%，至每股 187.12 美元

13F 報告顯示，億萬富翁提爾 (Peter Thiel) 創立的蒂爾宏觀基金 (Thiel Macro Fund) 已經出售了對輝達的全部持股，即在 7 月至 9 月期間出售了約 537,742 股輝達股票(占其投資組合的近 40%)，截至 9 月 30 日，他已不再持有輝達任何股份。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價上漲 5.27%，至每股 290.97 美元

Google 盤前大漲近 4%。消息面上，13F 報告顯示，巴菲特旗下波克夏三季新買進 1,785 萬股 Google A 類股，持股市值約 43.4 億美元，整體持股中占比為 1.62%，新進成為波克夏第十大重倉股。這是波克夏首次建倉 Google 母公司。

阿里巴巴 (BABA-US) 早盤股價上漲 3.74%，至每股 159.55 美元

阿里巴巴 (09988-HK) 美股盤前漲近 3%。消息面上，阿里巴巴今日正式宣布「千問」項目，全力進軍 AI to C 市場。根據阿里巴巴官方微博，免費開放，人人可用，阿里巴巴用最強模型打造最佳個人 AI 助理。

今日關鍵經濟數據：

華爾街分析：

瑞銀分析師表示，布蘭特原油價格預計將繼續獲得廣泛支撐，因為海上運輸或儲存在油輪上的石油庫存不斷增加，但尚未轉化為陸上石油供應過剩。該國際石油基準預計將在每桶 60-70 美元的交易區間波動，今年底將跌至每桶 62 美元，到 2026 年底將反彈至每桶 67 美元。