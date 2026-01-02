鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-02 11:20

盤點規模前 10 大台股高息 ETF，有 3 檔去年全年含息報酬率約 10%，分別為元大高股息 (0056-TW) 以 11.98% 居冠，大華優利高填息 30(00918-TW) 以 9.49% 居次，統一台灣高息動能 (00939-TW) 以 9.13% 緊追在後。00939 今 (2) 日除息 0.072 元，換算年化配息率 5.88%，盤中即秒填息，該 ETF 成立以來至目前配息 18 次，次次填息，填息成功率維持 100%。

高息ETF 2025含息報酬大盤點 0056近12%奪冠 00939第18次填息達陣。(圖：shutterstock)

值得注意的是，規模並非績效保證。在千億俱樂部成員中，僅有 0056 位居前段班，其餘如 00919(7.28%)、00878(6.32%)、00929(4.94%)、00713(2.81%) 等高人氣的大型高息 ETF，報酬率多落在中後段，而凱基 00915 全年繳出負含息報酬。

‌



統一台灣高息動能 ETF 經理人林良一表示，隨著 AI 概念股評價逐步墊高，市場資金輪動跡象漸顯。2026 年可能是高息 ETF 的轉機年，主要有兩大理由：第一，當台股若轉為盤整，高股息 ETF 的股息收入將成為投資人的避風港。第二，隨著利率走向明朗，過去被冷落的金融股與傳統產業估值有望回升，可望為高息 ETF 注入新動能。

林良一進一步表示，投資人在 2026 年選擇高息 ETF 時，應該注重兩個關鍵：選股邏輯是否清晰、產業配置是否分散。在追求資本利得之餘，兼顧穩健配息的雙重收益。

規模前十大高息 ETF 去年含息報酬率 股票代碼 股票名稱 全年含息報酬率 (%) 規模 (億元) 0056 元大高股息 11.98 5209 00918 大華優利高填息 30 9.49 848 00939 統一台灣高息動能 9.13 297 00900 富邦特選高股息 30 7.84 361 00919 群益台灣精選高息 7.28 4153 00878 國泰永續高股息 6.32 4602 00929 復華台灣科技優息 4.94 1328 00940 元大台灣價值高息 3.12 1007 00713 元大台灣高息低波 2.81 1314 00915 凱基優選高股息 30 -1.64 238

資料來源: Cmoney，20241231~20251231。記者製表