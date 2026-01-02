高息ETF 2025含息報酬大盤點 0056近12%奪冠 00939第18次填息達陣
鉅亨網記者陳于晴 台北
盤點規模前 10 大台股高息 ETF，有 3 檔去年全年含息報酬率約 10%，分別為元大高股息 (0056-TW) 以 11.98% 居冠，大華優利高填息 30(00918-TW) 以 9.49% 居次，統一台灣高息動能 (00939-TW) 以 9.13% 緊追在後。00939 今 (2) 日除息 0.072 元，換算年化配息率 5.88%，盤中即秒填息，該 ETF 成立以來至目前配息 18 次，次次填息，填息成功率維持 100%。
值得注意的是，規模並非績效保證。在千億俱樂部成員中，僅有 0056 位居前段班，其餘如 00919(7.28%)、00878(6.32%)、00929(4.94%)、00713(2.81%) 等高人氣的大型高息 ETF，報酬率多落在中後段，而凱基 00915 全年繳出負含息報酬。
統一台灣高息動能 ETF 經理人林良一表示，隨著 AI 概念股評價逐步墊高，市場資金輪動跡象漸顯。2026 年可能是高息 ETF 的轉機年，主要有兩大理由：第一，當台股若轉為盤整，高股息 ETF 的股息收入將成為投資人的避風港。第二，隨著利率走向明朗，過去被冷落的金融股與傳統產業估值有望回升，可望為高息 ETF 注入新動能。
林良一進一步表示，投資人在 2026 年選擇高息 ETF 時，應該注重兩個關鍵：選股邏輯是否清晰、產業配置是否分散。在追求資本利得之餘，兼顧穩健配息的雙重收益。
|
規模前十大高息 ETF 去年含息報酬率
|
股票代碼
|
股票名稱
|
全年含息報酬率 (%)
|
規模 (億元)
|
0056
|
元大高股息
|
11.98
|
5209
|
00918
|
大華優利高填息 30
|
9.49
|
848
|
00939
|
統一台灣高息動能
|
9.13
|
297
|
00900
|
富邦特選高股息 30
|
7.84
|
361
|
00919
|
群益台灣精選高息
|
7.28
|
4153
|
00878
|
國泰永續高股息
|
6.32
|
4602
|
00929
|
復華台灣科技優息
|
4.94
|
1328
|
00940
|
元大台灣價值高息
|
3.12
|
1007
|
00713
|
元大台灣高息低波
|
2.81
|
1314
|
00915
|
凱基優選高股息 30
|
-1.64
|
238
資料來源: Cmoney，20241231~20251231。記者製表
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
