12月降息恐卡關？Fed二把手：政策接近中性、後續需更慢
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
聯準會 (Fed) 副主席傑佛森 (Philip Jefferson) 周一 (17 日) 表示，隨著利率逐步接近中性水準，決策者在後續降息步伐上需更為謹慎。他指出，近期經濟情勢的風險平衡已出現變化，就業市場的下行風險提升，而通膨風險則有所減弱。
傑佛森在堪薩斯市 Fed 活動發表演說指出，近期經濟的「風險平衡」已出現變化，就業市場面臨的下行風險比過去幾個月更高，而通膨面臨的風險則較先前降低。他重申，Fed 上月進行的 1 碼 (25 個基點) 降息屬於合適調整，反映決策者對勞動市場前景的擔憂，但他同時認為，目前的貨幣政策仍具有些許限制性，並正逐步靠近不刺激也不壓抑經濟的中性區間，因此「需要緩步前行」。
Fed 官員在是否應於 12 月會議再度降息上仍存分歧。Fed 主席鮑爾先前已表示，12 月降息「並非勢在必行」。近幾周其他官員發表的偏鷹談話，也使市場對 12 月降息的預期從先前接近 100%，下降至約四成。傑佛森則說，他仍將依數據做決策，不會預先承諾。
傑佛森表示，勞動市場目前處於「遲滯」狀態，企業既不願意積極聘僱，也不急著裁員。他指出，企業在經濟政策不確定性以及人工智慧 (AI) 技術的勞動替代性等因素下，對聘僱新員工保持謹慎。
他說：「企業不想在 AI 可能取代部分職務的情況下，過度投入新的人力；同時，它們也不確定整體經濟政策未來的方向。」他預估失業率可能會在年底前稍微上升，但整體數據顯示就業市場的供需雙方皆在逐步降溫。
傑佛森並表示，通膨向 2% 靠攏的進程似乎在近月停滯，部分原因與關稅有關。他認為，關稅影響導致物價水準「一次性上移」，而非引發持續性的通膨問題。他也指出，若排除關稅效應，通膨正在接近 Fed 目標。
另一個挑戰則是政府關門造成的統計資料中斷。傑佛森提到，目前仍不清楚在 12 月 9 日至 10 日會議前，將能取得多少完整的官方數據。儘管美國勞工統計局預計本周四 (20 日) 公布 9 月就業報告，但部分因 43 天政府停擺而延後的經濟指標何時補發仍未知，使政策評估增加難度。
傑佛森最後強調，Fed 將維持彈性並依據即時資訊判斷利率路徑。他說：「在這個時間點，以逐會議方式審慎決策，是最妥當的作法。」
