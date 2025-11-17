鉅亨網編譯段智恆 2025-11-17 20:30

摩根士丹利：2026年美股將勝過全球 目標價上調至7800點(圖：REUTERS/TPG)

摩根士丹利表示，「在微觀基本面、加速成長的 AI 資本支出，以及友善的政策背景推動下，風險資產已為 2026 年的強勁表現做好準備。」今年全球金融市場震盪劇烈，美國總統川普的關稅政策數度反覆，但摩根士丹利指出，多數貿易相關的不確定性已逐漸消退，全球市場正邁入較明確的 2026 年。

‌



該行預期，明年全球將呈現「適度」經濟成長並持續走向通膨趨緩，但同時也強調「不確定性仍高，結果可能範圍很廣」，其中美國是主導變化的關鍵因素。

在美國經濟展望方面，摩根士丹利預估標普 500 指數將在 2026 年底觸及 7,800 點，主要受到強勁的企業獲利成長與 AI 帶動的效率提升推動，並認為在聯準會 (Fed) 採取較偏鴿派的政策環境下，美國小型股可能跑贏大型股，循環類股將優於防禦型類股。

在外匯方面，摩根士丹利預測美元指數將於明年上半年下滑至 94，之後再回升至 2026 年底的 99。

至於歐洲市場，該行認為歐股將受惠於美國經濟擴張所帶動的廣泛回升動能，儘管仍面臨財政挑戰與中國競爭加劇的結構性壓力。摩根士丹利並上調 MSCI 歐洲本地貨幣指數 2026 年底的目標至 2,430 點，高於先前預估的 2,250 點。

今年以來，MSCI 歐洲指數已上漲約 12.5%，在德國財政支出前景改善、企業獲利穩健與通膨降溫帶動下整體表現強勁。