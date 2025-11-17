鉅亨網編譯段智恆 2025-11-17 21:00

《彭博》周一 (17 日) 報導，美股上周五盤中一度重挫，但在大型券商與策略師鼓勵「逢低布局」的喊話下，美股最終跌幅收斂，標普 500 指數由盤中逾 1.4% 跌幅拉回平盤附近，成功穩住近來因人工智慧 (AI) 交易降溫與降息預期下滑而緊繃的市場情緒。多位策略師認為，年底前若再出現回檔，都將是加碼持股的良機，且季節性數據支持年底行情仍有續航力。

大跌竟變進場訊號！華爾街一致喊：年底行情要衝了(圖：REUTERS/TPG)

年底行情看俏 策略師齊喊「逢低布局」

‌



巴克萊 (BCS-US) 全球股票戰術策略主管 Alexander Altmann 指出，儘管盤面下方仍出現劇烈拋售，但指數層面的相對強勢意味著短線底部已愈來愈近。他提到，散戶最愛的題材股與迷因股票過去一個月大跌 3 成，而該行追蹤的 AI 概念籃子自 10 月底以來回落約 1 成，是 4 月以來最大一波修正。

瑞銀宏觀股票策略主管 Aaron Nordvik 則預期，標普 500 指數在年底前有望攻上 7,000 點，意味約 4% 的漲幅。他建議投資人趁近期拉回布局基本面強勁的科技股，尤其是因動能賣壓遭錯殺的高品質公司。他強調：「AI 仍引領大盤向上，趨勢沒有改變。」本季財報亦顯示 AI 需求強勁，使相關題材仍具支撐。

從季節性來看，Nordvik 指出，若「5 月賣出、10 月再買」的傳統空頭期在當年走出強勢行情，往往意味接下來的 11 月至隔年 4 月會延續漲勢。統計自 1950 年以來，若標普 500 指數在 5 至 10 月大漲逾 10%，其後兩個月平均仍能再漲約 7.3%；今年 5 至 10 月，指數已上漲 17%。

AI 資本支出攀高、估值仍昂貴 市場仍有阻力

儘管年終行情獲得多家機構背書，但市場仍面臨幾項阻力，包括大型科技公司近來大舉舉債，以支應 AI 建設所需的龐大資本支出。同時，就業市場雖趨於溫和，但聯準會 (Fed) 官員仍擔憂美國總統川普的新貿易政策可能推升通膨，使得 12 月是否降息仍不明朗，市場預期降息機率一度跌破五成。

此外，投資人部位在前六個月大漲後轉趨防禦，股市估值處於高檔，也牽動情緒波動。富國銀行 (WFC-US) 首席股票策略師 Ohsung Kwon 表示，近來悲觀情緒降到可觸發反向買訊的區間，過去同樣情況後的標普 500 指數三個月平均漲幅達 7.5%，且有九成機率為正報酬。