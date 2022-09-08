加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2022/09/07）

野村腳勤觀點：

雲端資本資出仍強勁

2021 年受惠資金寬鬆，企業紛紛大舉增加資本支出，然而隨著今年聯準會升息、通膨高漲使企業成本增加，我們最近看到許多企業陸續下修未來資本支出，而從費城聯儲調查，企業未來六個月資本支出意願指數已從年初 26.2 放緩到 18.0，的確顯示企業投資的態度已轉為保守。雖然整體資本支出放緩，但拆分成個別產業後我們發現，先前受惠疫情復甦的企業縮減支出最為明顯，而大型科技公司還是維持 20~25% 的資本支出增速，相比於過往普遍 30~35% 的增速，其實並未放緩太多，特別看到雲端服務需求仍維持疫情時期的高速成長，預估企業資本支出增速仍將維持在 30% 以上，像雲端服務這類長期發展趨勢明確的產業，就比較不受景氣衰退影響，企業仍會持續地投入成本。

經理人視角：

●大盤利多因素：

(一) 經濟未如預期差：8 月 ISM 製造業與非製造業穩定維持 50 榮枯線上，整體經濟未如市場預期般差

(二) 通膨高點放緩：8 月 CPI 高點下滑，近期大宗商品價格亦轉折向下，有助紓緩通膨壓力

(三) 就業市場強勁：美國 8 月非農就業增加 31.5 萬人略優於預期，失業率 3.7% 亦處於歷史相對低位

●大盤利空因素：

（一） FED 加強鷹派立場：Jackson Hole 會議上 Powell 暗示激進升息以打擊通膨，經濟復甦仍有壓力

（二） 四川再延長封城：四川成都延長封城期限至 9/7，恐影響蘋果供應鏈出貨，防疫清零政策仍為市場變數

（三） 製造業庫存過高：台灣 8 月製造業 PMI 庫存指數 55.7，庫存去化尚未見明顯好轉

●關注歐洲能源危機對經濟影響

由於俄羅斯「北溪一號」斷氣、天然氣價格飆漲影響，歐元區 8 月通膨率不僅創下歷史新高，燃料缺少也使得歐洲電價創下歷史新高，許多工廠因成本上升被迫關門；反觀美國方面，整體就業市場強勁、7 月 CPI 也自高點下滑，看似能在這場能源危機下獨善其身。但其實隨著天然氣價格飆漲、美國能源業者增加出口，國內供給反而可能減少，此時高價格反而會推升企業成本、傷害經濟發展；除此之外，天然氣佔美國總發電量約 4 成，但目前天然氣庫存卻低於過去 5 年平均，隨著秋冬來臨燃氣需求大增，美國也可能面臨燃氣短缺、電價上漲的風險。就目前情況來看，能源危機源自於俄烏衝突，前景相對不明朗，而這場能源危機不僅止於歐洲，美國甚至全球都可能受到衝擊。

各期間績效表：（％）

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