鉅亨美股雷達：投資者觀望經濟數據與官員談話 亞馬遜開始裁員

美股重要看點：

投資者在美股盤前保持觀望，等待經濟數據和聯準會官員談話。

在投資者考慮聯準會能否在抗擊通膨的同時，實現經濟軟著陸時，對衰退的擔憂依舊是關注的焦點。

華爾街周三經歷失望的一天，標準普爾 500 指數週三下跌 1.56%，為 12 月 15 日以來最糟的單日表現，道指下跌超過 613 點，以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌 1.24%，結束了連續 7 天的漲勢。

令人失望的零售銷售和弱於預期的 PPI，周三引發了人們對經濟衰退的擔憂，導致股市走低。

Harris Financial Group 執行合夥人 Jamie Cox 表示，數據繼續證實通膨急劇下降，現在的問題是，經濟能否承受得住利率急劇上升以應對通膨的考驗。

週四，投資者將權衡更多經濟數據，這些數據可能會為聯準會在即將召開的會議上，可能升息多少提供更多線索。

包括聯準會副主席 Lael Brainard 在內的幾位央行官員，也將就經濟局勢發表講話。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 1 月 14 日當週首次申請失業救濟人數 (萬人)，預期 21.4，前值 20.5

美國 1 月費城聯準銀製造業指數，預期 - 11，前值 - 13.8

美國 12 月營建許可 (萬戶)，預期 136.5，前值 134.2

重要個股動態：

1. 蘋果 (AAPL-US)

從晶片到面板，近來有關蘋果公司改用自家研發零件的傳言不斷，Everscore ISI 的分析師預估，若傳言成真，每支 iPhone 成本將可省下 13 到 25 美元，並讓蘋果的每股獲利提升 0.40 至 0.50 美元。

蘋果並未證實相關報導，而且這些零組件可能仍得依賴代工廠生產。

Everscore ISI 分析師 Amit Daryanani 認為，蘋果此舉不只能削減成本，還展現持續創新和推動產品差異化的企圖心。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 摩根士丹利 (MS-US)

摩根士丹利第四季表現強勁，但根據週三 (18 日) 發布的報告，華爾街對今年的預期更為溫和。

花旗集團 (C-US) 分析師周三將摩根士丹利的股票評級自「買進」下調至「中立」，主張該銀行前景雖然強勁，但大多數的好消息已經在價格上反映出來。

無獨有偶，RBC 資本市場分析師維持對摩根士丹利股票「符合產業表現」的評級，但將其目標價上調 10 美元至每股 90 美元，似乎是認可摩根士丹利股票，但周三該股現行交易價格在每股 97 美元上下。

MS 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 亞馬遜 (AMZN-US)

美國電商巨擘亞馬遜開始有史以來規模最大的一輪裁員，最終將影響到全球 1.8 萬名員工。

亞馬遜全球零售主管 Doug Herrington 在給員工的備忘錄中表示，公司周三（18 日）早上開始透過電子郵件通知員工裁員消息，計畫在今天結束前完成美國、加拿大與哥斯大黎加的人員裁撤。備忘錄也提到，中國的裁員將在農曆春節後發出，而其他地區在最終裁員前必須與員工代表協商。