〈美股盤後〉美祭俄新制裁 鮑爾支持3月升1碼 道瓊收紅近600點

聯準會 (Fed) 主席鮑爾週三 (2 日) 表態支持 3 月升 1 碼，符合市場預期，美債殖利率跳漲，能源和金融等週期股領軍攻高，四大指數全面反彈，道瓊收紅近 600 點。

數據方面，有「小非農」之稱的美國 2 月 ADP 就業數據達 47.50 萬人，高於預期的 37.5 萬人，顯示疫情影響漸退，企業恢復更正常的營運，勞動力市場恢復趨勢仍在持續。

政經消息，烏俄戰爭持續延燒，拜登政府週三對俄羅斯及其盟國白俄羅斯採取一系列新制裁措施，包括全面封鎖俄羅斯國防實體並對煉油業實施出口管制，將出口管制政策擴大到白俄羅斯，防止技術和軟體通過該國轉移到俄國。

鮑爾週三赴眾議院金融服務委員會作證指出，由於地緣政治的不確定性，聯準會將謹慎行事，他支持 3 月晚些時候升息 25 個基點。不過，他補充，如果通膨高於預期，未來仍有可能升息 50 個基點。

烏俄戰爭恐拖累全球經濟並再度擾亂供應鏈，使市場對聯準會 3 月升息從早前的 2 碼轉為 1 碼。聯準會週三公布的轄區經濟調查《褐皮書》顯示，美國經濟 1 月中期以來以緩和至溫和的速度擴張，一些地區報告稱，新冠確診數激增，餐旅業需求暫時減弱。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 4.39 億例，死亡數突破 597 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 108 億劑疫苗。

週三 (2 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 596.4 點，或 1.79 %，收 33,891.35 點。

那斯達克指數上漲 219.56 點，或 1.62%，收 13,752.02 點。

標普 500 指數上漲 80.28 點，或 1.86%，收 4,386.54 點。

費城半導體指數上漲 111.31 點，或 3.37%，收 3,416.16 點。

標普 11 大板塊集體揚升，金融、材料和能源板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王齊漲。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.06%；Meta(原臉書）(FB-US) 上漲 2.27%；Alphabet(GOOGL-US) 漲 0.38%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.60%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.78%。

道瓊成份股僅 Visa 收黑。開拓重工 (CAT-US) 上漲 5.35%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 3.62%；旅行家 (TRV-US) 上漲 3.49%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.95%；Visa (V-US) 跌 0.23%。

費半回暖勁揚。美光 (MU-US) 大漲 8.16%；AMD (AMD-US) 上漲 3.91%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 3.18%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.75%；高通 (QCOM-US) 上漲 3.83%；英特爾 (INTC-US) 上漲 4.38%。

台股 ADR 集體揚升。台積電 ADR(TSM-US) 上漲 1.44%；日月光 ADR(ASX-US) 上漲 2.64%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.67%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.02%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.06% 至每股 166.56 美元。蘋果週三發出線上活動邀請函，將於太平洋標準時間 3 月 8 日 (台灣時間為 3 月 9 日凌晨 2 點) 舉辦 2022 春季新品發表會，主題「Peek Performance」，暗示著某些產品升級，外界料將推出第三代 iPhone SE 與新款 iMac 等新品。

福特 (F-US) 飆漲 8.38% 至每股 18.10 美元。該公司宣布歷史性重組計畫，把電動車與內燃機（ICE）業務分拆成各自獨立運作部門，以加速電動車業務發展。新成立的福特 Model e 部門將擴大福特電動汽車産品，並爲整個公司開發軟體、連網汽車技術和服務。

Salesforce(CRM-US) 上漲 0.72% 至每股 210.39 美元。Salesforce 週二盤後公布第四季財報、全年財測俱佳，第四季營收年增 26% 至 73.3 億美元，經調整後每股純益報 0.84 美元。

經濟數據

美國 2 月 ADP 就業人數報 47.5 萬，預期 37.5 萬，前值 - 30.1 萬

華爾街分析

Edward Jones 投資策略師 Angelo Kourkafas 表示，美國經濟數據繼續保持穩健，這讓令人鬆一口氣，這是不確定性與基本面之間的拉鋸戰，目前情況仍然非常不穩定，市場波動可能持續。

Hightower 首席投資策略師兼投資組合經理 Stephanie Link 表示，鮑爾週三打破激進升息的預測，他讓聯準會變得不那麼鷹派些，消除一個近期未知數，這讓投資人放心不少。

Robertson Stephens Wealth Management 董事總經理 Jeanette Garretty 表示，值得指出的是，鮑爾週三再次強調數據和靈活性，意味聯準會目前仍在密切關注經濟增長數據。

(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)