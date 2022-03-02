雷曼級危機恐來襲！分析師：別急著抄底 股市再跌5%極具歷史性吸引力

俄羅斯對烏克蘭的致命入侵，撼動全球金融市場，西方國家相繼祭出制裁，歐美股市近日相繼大跌，華爾街分析師擔憂對俄制裁將帶來又一場「雷曼級危機」，建議投資人進場撿便宜還要再等等。

俄羅斯全面入侵烏克蘭，美歐西方國家齊聲譴責並祭出「金融核彈」將俄羅斯踢出環球銀行金融電信協會 (SWIFT)，促使盧布崩跌至歷史新低，俄國央行宣布釋出 7,330 億盧布 (87.8 億美元) 的當地銀行準備金，更一口氣把基準利率從 9.5% 調高到 20%，因應經濟即將蒙受的暴擊。

由於俄羅斯 (以及其數十億美元) 突然被逐出全球貨幣體系，華爾街關注西方金融體系會發生什麼變化？

瑞信分析師 Zoltan Pozsar 表示，俄國多間銀行被剔出 SWIFT 支付系統，導致資金發放不了，將導致國際銀行體系出現欠款和巨額透支，將重演當年雷曼危機。

Pozsar 解釋：「西方對俄羅斯的制裁可能會給資金市場帶來『雷曼周末』，俄國銀行因被排除在 SWIFT 之外而無法支付的情況，與雷曼兄弟因其清算銀行不願代其支付而無法支付的情況相同，歷史不會重演，但會驚人地相似。」

《熊市陷阱報告》創始人兼編輯 Larry McDonald 提到：「這就像一個雷曼周末，無知的政客們試圖在黑暗中尋找風險。」

華爾街分析師擔憂對俄制裁將帶來又一場「雷曼級危機」，建議投資人進場撿便宜還要再等等 (圖片：AFP)

McDonald 研判：「若西方領袖制裁歐洲債券的中央銀行和中轉銀行，那麼俄國會立即對所有外債違約。若俄方試圖加入中國 CIPS 系統，西方將對中國銀行處以罰款或制裁。此外，德國可以扮演黑臉，但法國總統馬克龍必須保護最脆弱的法興銀行，而歐洲央行行長德拉吉可能正試圖保護義大利聯合銀行等脆弱的義大利銀行。」

由於烏俄危機引發金融動盪，歐股與美股相繼大跌，一些投資人急著危機入市，不過分析師認為，現在抄底時間還過早。

Generali Investments 建議，如果美股或歐股再下跌 5% 至 7%，則將這些市場風險溢價推至具有歷史吸引力的水平，建議在地緣政治和能源整體局勢明顯改善前，投資人應該避免進場接刀，而是考慮保留現金。