〈俄烏衝突〉力挺烏克蘭 Uber提供烏克蘭-波蘭過境點無限免費乘車服務

共享乘車巨擘 Uber (UBER-US) 周三 (2 日) 表示，將在烏克蘭 - 波蘭邊境和兩個波蘭城市之間提供無限制的免費乘車服務。

Uber 表示，欲自 Hrebenne、Dolhobyczow、Dorohusk、Zosin、Budmierz、Korczowa 或 Medyka 往返 Lublin 東南部城市，或者 Rzeszow 的用戶，可以輸入代碼「POMOCLUBELSKIE」或「POMOCPODKARPACKIE」，就可以免費往返這些過境點。

這項免費服務是 Uber 周三宣布的支持烏克蘭廣泛措施其中一部分。

Uber 聲明：「我們的團隊正 24 小時全天候無休工作，以確保受影響的員工、乘客和司機的安全，並與非政府組織 (NGO) 合作，支持當地的救援工作。」

Uber 表示，本周稍晚將新增一項 in-app 捐款按鈕，方便美國乘客向國際救援委員會捐款。該公司也承諾，將透過此功能媒合高達 100 萬美元的捐款，且該 in-app 捐款功能也會在未來幾日陸續推廣至其他國家。

俄軍入侵烏克蘭不久，Uber 就宣布出於安全考慮暫停整個烏克蘭的服務。該公司稱，目前正評估如何「以單一城市為基礎」一個個重建共享乘車業務。

Uber 發言人表示，公司提供其烏克蘭駕駛「預先付款」功能，且該款項不會歸還公司，同時也在研議能否在鄰國的 Uber 平台上提供工作機會給烏克蘭難民。