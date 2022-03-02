美貿易報告：強化台美貿易交流 批評中國不公平競爭

美國貿易代表署 (USTR) 週二公布 2022 年貿易政策議程和 2021 年年度報告 (2022 Trade PolicyAgenda and 2021 Annual Report)，該報告肯定台灣是美國的民主盟友和重要交易夥伴，未來將強化台美貿易交流，此外，拜登政府批評中國不公平競爭，正調整對華貿易政策以捍衛美方利益。

該報告提到，台灣是美國的民主盟友和重要交易夥伴，台美去年召開了第 11 屆台美貿易暨投資架構協定 (TIFA) 會議，討論一系列貿易與投資議題。

該報告指出，展望未來，美國和台灣將強化交流，解決主要貿易問題，雙方將合作解決包括美國牛肉和豬肉生產商面臨的市場准入壁壘，及版權立法、數位盜版、金融服務、投資和監管透明度等議題。雙方還同意努力打擊全球供應鏈中的剝削勞工現象，並在 TIFA 架構下組建勞工小組，在這些共同關心的議題上持續合作。

該報告還詳細介紹美國貿易代表署和拜登政府如何重新調整美中雙邊貿易關係，以捍衛美國工人、農民、生產商和企業的權利，並確保他們能夠在公平競爭的環境中公平競爭。

美國貿易代表署發布報告抨擊，中國做為大型的非市場經濟體，採取不公平、反競爭活動，傷害美國與其他國家勞工與企業 (圖片：AFP)

該報告指出，美中貿易關係複雜且競爭激烈，既是合作夥伴也是競爭對手，而中國做為大型的非市場經濟體，採取不公平、反競爭活動，傷害美國與其他國家勞工與企業、破壞供應鏈韌性、剝奪公平競爭的創新與消費選擇。

該報告還抨擊中國以非法的手段獲取外國智慧財產權與技術以執行其產業政策目標。中國未能提供基本勞動權利、強迫勞動、環境監管與執法薄弱與反競爭補貼，這些行為都違反任何公平競爭的概念。

拜登政府正調整對華貿易政策，以捍衛美國工人和企業的利益，努力反擊中國不公平的經濟做法，包括直接向中國提出美方關切，並與美國貿易夥伴和盟友合作解決共同的問題。