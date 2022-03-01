〈俄烏衝突〉俄羅斯ADR暫停交易 MSCI指數考慮剔除俄羅斯股指

烏俄戰火未歇，各國正擴大對俄羅斯制裁，那斯達克交易所與紐約證券交易所週一 (28 日) 宣布暫時俄羅斯 ADR 股票交易，同時，明晟 (MSCI) 表示將俄羅斯資產從指數中剔除是「很自然」的下一步。

那斯達克交易所週一將俄羅斯線上招聘平台 HeadHunterGroup (HHR-US)、線上零售商 Ozon Holdings (OZON-US)、支付服務提供商 Qiwi (QIWI-US) 以及俄羅斯最大搜尋引擎 Yandex (YNDX-US) 暫停交易。

紐約證交所週一亦暫停俄國線上房地產分類公司 Cian (CIAN-US)、礦業和鋼鐵公司 Mechel (MTLR-US) 及俄羅斯電信運營商 Mobile TeleSystems (MTSS-US) 股票交易。

消息人士指出，暫停交易是基於監管擔憂，這些交易所尋求俄企提供更多資訊，不過這個狀況是暫時的，不太可能走到「下市」這一步。

同日，指數編纂公司 MSCI (明晟) 正就相關指數剔除俄羅斯資產審查投資人的反饋，可能將俄羅斯資產從 MSCI 指數中剔除，從新興市場獨立出來，成為一個單獨的市場。

MSCI 指數研究主管和指數政策委員會主席 Dimitris Melas 指出：「如果我們的客戶和投資人無法在市場上交易，持續納入俄羅斯股票對我們來說就沒有多大意義… 對我們所有人來說，很明顯，這個市場很難交易，事實上，目前它不值得投資。」

Melas 稱：「將俄羅斯指數或證券從我們指數中剔除是很自然的下一步行動，結果可能會在幾天內公布，屆時公司將採取行動。」