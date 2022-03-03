〈美股熱門股〉Zoom財測不佳 分析師估前景恐更加慘淡 盤中跌近2%

視訊會議平台 Zoom 日前公布黯淡的第一季與 2023 全年財測後股價走低，周三（2 日）遭 Wolfe Research 分析師 Alex Zukin 降評並大砍目標價，讓 Zoom 股價又面臨新壓力。

Zoom(ZM-US) 盤中股價受消息影響，下跌 1.88%，每股暫報 120.47 美元。

Zukin 在報告中寫道，儘管仍看好 Zoom 有能力建立一個包括視訊會議以外元素的統一通訊平台，然而近期營收成長與自由現金流利潤率（FCF Margin）「不大清楚也無法確認」，而且隨 Zoom 努力擴張營運版圖，進行「稀釋性」（dilutive）收購的機率越來越大。

Zukin 根據財務模型預估，Zoom 到 2023 會計年度的營收成長將放緩至 9%，低於 Zoom 預估的 10.7%，而且 2024 會計年度的營收成長甚至降至 8%。

Zukin 報告中寫道：「每季業績成長、年度財測提高以及在競爭激烈環境中的成長能力...... 是關鍵的催化劑，也是該股發揮作用的必要條件。對投資人來說，最重要的未知變數是一旦經濟完全重新開放，月活躍用戶與中小企業年度用戶會發生什麼變化。」

因此，Zukin 將 Zoom 股價評等從「優於大盤」（Outperform）下修至「與大盤持平」（Peer Perform），目標價從每股 140 美元砍至每股 100 美元。

Zoom 日前公布 2022 會計年度第四季財報，Q4 營收年增 21% 至 10.7 億美元、經調整後每股獲利報 1.29 美元，均優於市場預期的 10.5 億與 1.06 美元。

然而，該公司的 2023 會計年度全年營收預估僅介於 45.3 億至 45.5 億美元之間（年增 10.7%），低於市場預估的 47.1 億美元（15.5%），此外對第一季營收預估也只介在 10.7 億至 10.75 億美元（年增約 12%）之間，再次低於市場預估的 11 億美元。