福特傳大規模重組計畫 劍指蔚來、特斯拉

《路透》週二 (1 日) 引述消息人士報導，美國汽車大廠福特將於美國時間週三 (2 日) 宣布大規模重組計畫，將電動車和內燃機引擎 (ICE) 業務分開，作為各自獨立的部門，加速邁向從燃油車轉為生產電動車的目標。

三位熟悉該計畫的人士透露，福特將把電動車和內燃機引擎業務分開到不同的部門，但仍屬福特旗下，就像福特爲企業客戶運營的福特 Pro 商業業務一樣。

此外，福特還將公布兩大部門的新任主管，以及公司最新的整體利潤率目標，未來公司將在財報上分別公布電動車和內燃機引擎部門的業績。

據悉，新任主管的候選人可能包括：自蘋果挖角過來的福特先進技術和嵌入式系統總監 Doug Field、福特首席產品平台和運營長 Hau Thai-Tang、福特北美首席運營長 Lisa Drake，以及福特美洲與國際市場集團總裁 Kumar Galhotra。

福特表示，電動車競爭對手是特斯拉與蔚來 (圖片：AFP)

值得一提的是，福特 (F-US) 執行長 Jim Farley 在 2 月 23 日表示，目前公司沒有考慮剝離汽車業務並單獨經營的計畫，實際上更關注能力、專業知識和人才，這些是福特發展的關鍵。

Farley 還表示：「我們知道我們的競爭對手是蔚來汽車 (NIO-US) 和特斯拉 (TSLA-US)，我們必須擊敗他們，而不是與他們匹敵。」

此前外媒報導，福特公司應該會在未來 5 到 10 年內加碼支出 100 億到 200 億美元，加速電動車業務發展。

福特 (F-US) 下跌 4.90% 至每股 16.70 美元，今年迄今跌幅超過 23%。特斯拉 (TSLA) 跌 0.70% 至每股 864.37 美元，年初至今已跌逾 27%。蔚來汽車 (NIO-US) 下跌 4.25% 至每股 21.87 美元。