鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-08-04 21:40

美股周二 (4 日) 開盤走高，標普 500 指數盤中刷新歷史紀錄，為 6 月初以來首度改寫新高，道瓊工業指數一度大漲 700 點。

開拓重工 (Caterpillar) 與 Palantir Technologies 受惠人工智慧 (AI) 需求，財報及展望表現強勁，提振市場風險偏好；美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 透露，美伊最快可能就重開荷姆茲海峽達成協議，也帶動國際油價重挫，進一步推升股債同步走高。

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截稿前，道瓊工業指數漲逾 720 點或 1.4%，那斯達克綜合指數漲近 280 點或 近 1.1%，標普 500 指數漲近 0.6%，費城半導體指數漲近 4.6%。台積電 ADR 漲近 1.8%。

美股期貨周二續漲勢，投資人將焦點轉向企業財報，暫時擺脫科技股估值過高及中東衝突引發的震盪。標普 500 指數期貨上漲 0.4%，有望延續前一交易日由科技股領漲的行情，進一步逼近歷史高點；那斯達克 100 指數期貨上漲 1.1%。

美股經歷一個月劇烈波動，投資人一度質疑科技巨頭投入數十億美元建設人工智慧 (AI) 基礎設施，能否轉化為更強勁的營收與獲利。不過，本季企業財報表現正面，逐漸緩解相關疑慮。《彭博資訊》數據顯示，目前標普 500 指數成分企業財報優於市場預期的比率達 86%，創下五年來最高。

LPL Financial 首席股票策略師 Jeff Buchbinder 表示，經濟成長展現韌性、企業獲利強勁，加上 AI 投資持續擴張，仍為股市提供有利環境。雖然投資人有理由檢視大型雲端業者高昂的資本支出，並留意中東局勢發展，但強勁的企業獲利可望抵銷相關風險。

SpaceX 首份財報成市場最大考驗

SpaceX 將於周二稍晚公布上市後首份財報，可能成為市場潛在風險。該公司也即將迎來資本市場史上規模最大的股票解禁之一，下月最高可能有價值 1160 億美元的持股首度取得出售資格。

SpaceX 股價目前較 6 月 11 日掛牌交易前的收盤價下跌約 15%。Pepperstone Group 研究主管 Chris Weston 表示，SpaceX 更大的問題仍是即將到來的股票供給壓力。許多投資人依然有意持有該股，但正在等待禁售期屆滿帶來的賣壓逐漸消退。

亞馬遜董事長貝佐斯 (Jeff Bezos) 申報出售價值逾 40 億美元的股票後，亞馬遜 (AMZN-US) 股價下跌。物流地產公司 Prologis(PLD-US)宣布股票發行計畫，加上此前同意收購 Segro，股價同步走低。

零售籌碼洗牌 歐股蓄勢收盤創高

《彭博》宏觀策略師 Skylar Montgomery Koning 指出，上周散戶賣出股票的規模創 2022 年以來最大，意味市場部位已經歷顯著重整，可降低持倉引發進一步拋售的風險，並替股市反彈創造空間，目前也開始出現風險偏好回升的跡象。

歐洲股市同步走高，Stoxx 600 指數上漲 0.8%，有望創下收盤歷史新高。拜耳財報優於預期，帶動股價上漲；Zalando 下調全年展望後暴跌 16%；德國漢莎航空警告航空燃油價格劇烈波動帶來不確定性，股價走低。

國際油價在周一重挫 4.7% 後，布蘭特原油期貨周二報每桶約 84 美元。倫敦銅價則升至兩個月高點，逼近每噸 1.4 萬美元，交易員持續關注美國庫存大增，以及川普政府可能公布的進口關稅決定。

截至台北時間周二（4 日）21 時許：

焦點個股：

麥當勞 (MCD-US) 早盤股價上漲 2.01%，至每股 270.55 美元

麥當勞盤前上漲 1.9%。公司公布調整後每股盈餘 3.38 美元，優於《LSEG》調查分析師預期的 3.32 美元；營收為 71 億美元，則略低於市場預期的 71.3 億美元。

默沙東 (MRK-US) 早盤股價上漲 1.21%，至每股 129.31 美元

默沙東盤前上漲逾 1%。公司調整後每股虧損 0.13 美元，優於市場預期的每股虧損 0.27 美元；營收達 166.1 億美元，也高於分析師預估的 163.6 億美元。默沙東並上調全年營收展望。

輝瑞 (PFE-US) 早盤股價下跌 0.88%，至每股 24.81 美元

輝瑞盤前走高。公司第二季調整後每股盈餘 0.77 美元，高於市場預期的 0.68 美元；營收達 150.3 億美元，同樣優於分析師預估的 144.1 億美元。輝瑞也調高全年營收展望區間的低端。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月 JOLTS 職缺數預期 744 萬個，前值 759.4 萬個

美國 6 月工廠訂單月增率預期 0.2%，前值 - 1.3%

美國 6 月耐久財訂單月增率修正值前值 0.3%

華爾街分析：

高盛數據顯示，在截至 7 月 30 日的單周內，對沖基金對美國科技股的購買量創下了自 2022 年 12 月以來的最大紀錄。這也是至少 5 年來的第三大單周購買量。這項舉動主要由做多資金 (多頭部位增加) 推動，其次是空頭回補(平倉空頭)。軟體、半導體及半導體設備股的需求最為強勁，緊隨其後的是科技硬體類股票。